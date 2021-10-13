П’ятий раунд ігрового шоу Діти проти зірок 3 сезон 3 випуск від 13.10.2021 підготує для команд зірок і дітей шалену вікторину. Учасникам двох команд доведеться вистояти на баланс-борді, а також продемонструвати свою ерудицію, відповідаючи на запитання ведучого. Але все не так просто! Запитання, відповіді на які знають лише одиниці, перевірять рівень знань учасників про покоління суперників. Якій команді вдасться дати більше правильних відповідей? Дивись онлайн шоу Діти проти зірок 3 сезон 3 випуск і будь першим, хто дізнається результат цього раунду!

Дивитися онлайн 3 випуск Діти проти зірок 3 сезон

Дивитися онлайн 3 випуск Діти проти зірок 3 сезон 6 раунд