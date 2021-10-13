Їх люблять усі дівчата, адже вони – головна окраса компанії та найромантичніші люди. Мова йде про гітаристів, які у 6 раунді ігрового шоу Діти проти зірок 2021 нарешті вирішать, хто з них гідний звання найталановитішого музиканта. На лівому боці рингу з’явиться фронтмен гурту KADNAY Дмитро Каднай, а на правому – Іван Линник, який грає у складі симфонічного оркестру. Хлопцям доведеться зімпровізувати та створити авторську музичну композицію усього за тридцять секунд! Розсудити цей батл зможе експерт, який і вирішить, хто з них отримає титул гітариста-професіонала. Кортить дізнатися ім’я переможця? Тоді дивись онлайн ігрове шоу Діти проти зірок 3 сезон 3 випуск від 13.10.2021 на сайті Нового каналу!

Дивитися онлайн 3 випуск Діти проти зірок 3 сезон

Дивитися онлайн 3 випуск Діти проти зірок 3 сезон 7 раунд