В четвертом раунде 3 выпуска игрового шоу Дети против звезд 2 сезон сойдутся мультиинструменталист Олег Собчук и 9-летний Сергей Верзин. Им понадобятся все их знания музыкальных инструментов и того, как они звучат, чтобы быстрее соперника догадаться, с помощью чего выполняются семь мелодий.

Олег Собчук, фронтмен группы «СКАЙ», самостоятельно овладел игрой на пяти инструментах, умеет играть на варгане, укулеле и ситаре. Он выйдет в честный поединок против Сергея Верзина, который в своем юном возрасте знает более 100 экзотических инструментов. Кто из них музыкальнее? Узнай в проекте Дети против звезд 2 сезон 3 выпуск от 21.10.2020!

Смотреть онлайн 3 выпуск Дети против звезд 2 сезон 1 раунд

Смотреть онлайн 3 выпуск Дети против звезд 2 сезон 5 раунд