У фіналі 11 випуску шоу Діти проти зірок 2 сезон від 16.12.2020 ми дізнаємося нарешті, чи є в зіркової команди хоча б найменший шанс перемогти. Зважаючи на те, що в них немає жодної блискавки часу, а отже й додаткового часу, проходження смуги перешкод буде важким. Ціла хвилина розриву може зіграти свою роль.

Але для дорослих не така велика та конструкція в студії, і вони можуть узяти в руки більше камінчиків. Можливо, це піде їм на користь… Фінал дивись онлайн в ігровому шоу Діти проти зірок 2 сезон 11 випуск на сайті Нового каналу!

Дивитися онлайн 11 випуск Діти проти зірок 2 сезон