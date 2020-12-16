Video: Чи є у зірок шанс на перемогу? – Діти проти зірок – Сезон 2. Випуск 11. Раунд 7

Дивіться онлайн 7 раунд шоу Діти проти зірок 2020 11 випуск 2 сезон від 16.12.2020 на Новому каналі
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16 грудня

Чи є у зірок шанс на перемогу? – Діти проти зірок – Сезон 2. Випуск 11. Раунд 7

У фіналі 11 випуску шоу Діти проти зірок 2 сезон від 16.12.2020 ми дізнаємося нарешті, чи є в зіркової команди хоча б найменший шанс перемогти. Зважаючи на те, що в них немає жодної блискавки часу, а отже й додаткового часу, проходження смуги перешкод буде важким. Ціла хвилина розриву може зіграти свою роль.

Але для дорослих не така велика та конструкція в студії, і вони можуть узяти в руки більше камінчиків. Можливо, це піде їм на користь… Фінал дивись онлайн в ігровому шоу Діти проти зірок 2 сезон 11 випуск на сайті Нового каналу!

Дивитися онлайн 11 випуск Діти проти зірок 2 сезон

Чи є у зірок шанс на перемогу? – Діти проти зірок – Сезон 2. Випуск 11. Раунд 7
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