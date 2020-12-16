Учасники збиратимуть пірамідки зі стаканчиків на швидкість у четвертому раунді 11 випуску ігрового шоу Діти проти зірок 2 сезон. Від команди зірок гратиме Євген Клопотенко. Уперше він спробував себе в цій справі 8 років тому в Америці, а зараз вміє складати класичну комбінацію 3–3–3 за 5 секунд. Проти нього виборює бал для команди дітей 10-річний Сергій. Хлопець уже приходив на шоу та змагався в раунді зі швидкого складання кубика Рубика.

Завдання учасників – пройти п’ять випробувань поспіль швидше за суперника. Вони мають зробити розтасування стандартними стаканами, комбінації та із заплющеними очима скласти цикл. Переможе той, хто виконає завдання швидше. Хто це буде, дивись у проекті Діти проти зірок 2 сезон 11 випуск від 16.12.2020!

Дивитися онлайн 11 випуск Діти проти зірок 2 сезон

Дивитися онлайн 11 випуск Діти проти зірок 2 сезон 5 раунд