Video: Дорослі грають емоційно, як діти – чи принесе це їм перемогу? – Діти проти зірок – Сезон 2. Випуск 10. Раунд 1

Дивіться онлайн 1 раунд шоу Діти проти зірок 2020 10 випуск 2 сезон від 09.12.2020 на Новому каналі
Новий канал / Діти проти зірок / Сезон 2 / Діти проти зірок. Сезон 2. Випуск 10 від 09.12.2020 / Дорослі грають емоційно, як діти – чи принесе це їм перемогу? – Діти проти зірок – Сезон 2. Випуск 10. Раунд 1
09 грудня

Дорослі грають емоційно, як діти – чи принесе це їм перемогу? – Діти проти зірок – Сезон 2. Випуск 10. Раунд 1

В ігровому шоу Діти проти зірок 2 сезон 10 випуск від 09.12.2020 зірки та діти змагаються за звання найталановитішого покоління. Цього разу команда зірок складається з відомих українських діячів культури. Гратимуть співачка Злата Огнєвіч, шоумен Дмитро Танкович та актор Валентин Міхієнко.

Першу блискавку часу одна з команд уже може отримати в першому раунді Врятуй місто. Правила прості – треба лише збити більше інопланетних кораблів, ніж суперник. За гармати сядуть дівчата обох команд. Хто виграє, дивись онлайн у шоу Діти проти зірок 2 сезон 10 випуск на сайті Нового каналу!

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Дивитися онлайн 10 випуск Діти проти зірок 2 сезон 2 раунд

Дорослі грають емоційно, як діти – чи принесе це їм перемогу? – Діти проти зірок – Сезон 2. Випуск 10. Раунд 1
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