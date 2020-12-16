Третій командний раунд в ігровому шоу Діти проти зірок 2 сезон 11 випуск від 16.12.2020 традиційно називається Показуха або всім відома гра в крокодила. Учасники команд показують одне одному слова. Хто вгадає більше слів, того й наступна блискавка часу.

Відгадуватиме слова в команді зірок Євген Клопотенко. Йому дістануться такі слова, як «скелелаз», «пюре», «інтерв’ю» та «вибори». Що з цього Євгену вдасться вгадати? Дізнаєшся в конкурсі Показуха в 11 випуску Діти проти зірок 2 сезон на сайті Нового каналу!

Дивитися онлайн 11 випуск Діти проти зірок 2 сезон

Дивитися онлайн 11 випуск Діти проти зірок 2 сезон 4 раунд