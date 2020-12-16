Video: Чи можливо вгадати слово «пюре» – перевіряє Євген Клопотенко – Показуха – Діти проти зірок – Сезон 2. Випуск 11. Раунд 3

Дивіться онлайн 3 раунд шоу Діти проти зірок 2020 11 випуск 2 сезон від 16.12.2020 на Новому каналі
Новий канал / Діти проти зірок / Сезон 2 / Діти проти зірок. Сезон 2. Випуск 11 від 16.12.2020 / Чи можливо вгадати слово «пюре» – перевіряє Євген Клопотенко – Показуха – Діти проти зірок – Сезон 2. Випуск 11. Раунд 3
16 грудня

Чи можливо вгадати слово «пюре» – перевіряє Євген Клопотенко – Показуха – Діти проти зірок – Сезон 2. Випуск 11. Раунд 3

Третій командний раунд в ігровому шоу Діти проти зірок 2 сезон 11 випуск від 16.12.2020 традиційно називається Показуха або всім відома гра в крокодила. Учасники команд показують одне одному слова. Хто вгадає більше слів, того й наступна блискавка часу.

Відгадуватиме слова в команді зірок Євген Клопотенко. Йому дістануться такі слова, як «скелелаз», «пюре», «інтерв’ю» та «вибори». Що з цього Євгену вдасться вгадати? Дізнаєшся в конкурсі Показуха в 11 випуску Діти проти зірок 2 сезон на сайті Нового каналу!

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Чи можливо вгадати слово «пюре» – перевіряє Євген Клопотенко – Показуха – Діти проти зірок – Сезон 2. Випуск 11. Раунд 3
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