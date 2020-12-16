Video: Яна Заєць виконуватиме домашні справи, склавшись у гімнастичний елемент – Діти проти зірок – Сезон 2. Випуск 11. Раунд 6

Дивіться онлайн 6 раунд шоу Діти проти зірок 2020 11 випуск 2 сезон від 16.12.2020 на Новому каналі
Новий канал / Діти проти зірок / Сезон 2 / Діти проти зірок. Сезон 2. Випуск 11 від 16.12.2020 / Яна Заєць виконуватиме домашні справи, склавшись у гімнастичний елемент – Діти проти зірок – Сезон 2. Випуск 11. Раунд 6
16 грудня

Яна Заєць виконуватиме домашні справи, склавшись у гімнастичний елемент – Діти проти зірок – Сезон 2. Випуск 11. Раунд 6

Суперницями в шостому раунді ігрового шоу Діти проти зірок 2 сезон 11 випуск від 16.12.2020 стануть: Яна Заєць та 12-річна Уляна Мельник. Яна – абсолютна Чемпіонка світу з естетичної гімнастики та майстер спорту з художньої гімнастики. Вона сідає в шпагат у 240 градусів та дивиться телевізор, закидуючи ногу за голову. Уляна – володарка сотні кубків, може лопати кульки прогином спини та займається по три години на день!

Завдання учасниць – по черзі виконувати буденні побутові справи, склавшись у складний акробатичний або гімнастичний елемент. Переможе та, яка продемонструє найскладніші елементи. Хто це буде? Дивись батл в 11 випуску проекту Діти проти зірок 2 сезон на сайті Нового каналу!

Дивитися онлайн 11 випуск Діти проти зірок 2 сезон

Дивитися онлайн 11 випуск Діти проти зірок 2 сезон 7 раунд

Яна Заєць виконуватиме домашні справи, склавшись у гімнастичний елемент – Діти проти зірок – Сезон 2. Випуск 11. Раунд 6
Місто рятує прима-балерина – Діти проти зірок – Сезон 2. Випуск 11. Раунд ...
Катерина Кухар вгадує страву по столових наряддях – Діти проти зірок – Сезон ...
Більше
Вхід або Реєстрація
Відновлення паролю
Згадали?
або через e-mail:
Забули пароль?
Я погоджують з умовами Політики конфіденційності