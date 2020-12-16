Суперницями в шостому раунді ігрового шоу Діти проти зірок 2 сезон 11 випуск від 16.12.2020 стануть: Яна Заєць та 12-річна Уляна Мельник. Яна – абсолютна Чемпіонка світу з естетичної гімнастики та майстер спорту з художньої гімнастики. Вона сідає в шпагат у 240 градусів та дивиться телевізор, закидуючи ногу за голову. Уляна – володарка сотні кубків, може лопати кульки прогином спини та займається по три години на день!

Завдання учасниць – по черзі виконувати буденні побутові справи, склавшись у складний акробатичний або гімнастичний елемент. Переможе та, яка продемонструє найскладніші елементи. Хто це буде? Дивись батл в 11 випуску проекту Діти проти зірок 2 сезон на сайті Нового каналу!

Дивитися онлайн 11 випуск Діти проти зірок 2 сезон

Дивитися онлайн 11 випуск Діти проти зірок 2 сезон 7 раунд