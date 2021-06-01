Video: Випуск 14. Частина 2. У чому добре розбираються олімпійські призери? Де логіка? Сезон 1

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01 червня

Випуск 14. Частина 2. У чому добре розбираються олімпійські призери? Де логіка? Сезон 1

У 2 раунді шоу Де логіка? 14 випуск від 01.06.2021 команди зіграють в Було та загуло, де учасникам необхідно знайти предмети, яких не вистачає на картинках. Олімпійським призерам доведеться згадати все, що вони знають про фехтування, адже від цього залежатиме їхня перемога у 2 раунді. У шоу Де логіка? 2021 чоловіча команда похвалиться знаннями в побудові літака, а жіноча – в області класичної музики. Хто ж врешті решт набере більше балів в Було та загуло? Дізнаєшся просто зараз в шоу Де логіка? 14 випуск від 01.06.2021 на сайті Нового каналу.
 

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Випуск 14. Частина 2. У чому добре розбираються олімпійські призери? Де логіка? Сезон 1
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