У шоу Де логіка? 14 випуск від 01.06.2021 вперше змагатимуться професійні спортсмени. У чоловічій команді «118 кілограмів» зіграють боксер Денис Берінчик і гімнаст Олег Верняєв, а в жіночій – тренер Марина Боржемська і художня гімнастка Ганна Різатдінова, які візьмуть собі назву «Холостячки». У 1 раунді Що спільного? Олег Верняєв без довгих роздумів увірветься в логічний бій і змусить суперниць сильно понервувати. Однак «Холостячкам» вдасться знайти елегантний спосіб, як обіграти хлопців в шоу Де логіка? 14 випуск від 01.06.2021.



Де логіка 13 випуск дивитися онлайн

Де логіка 14 випуск 2 раунд дивитися онлайн