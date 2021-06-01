Фінальний раунд в шоу Де логіка? 14 випуск від 01.06.2021, в якому команди змагаються у швидкості мислення. У Логічному пінг-понгу у «Холостячок» є можливість відігратися, оскільки бали нараховуються за кожен правильно розгаданий ребус. У 5 раунді шоу Де логіка? 2021 стане зрозуміло, хто зі спортсменів порушує режим і балує себе солоденьким, адже в фіналі командам доведеться вгадувати назви десертів. Чизкейк, ромова баба, шоколадний фондан – після цього конкурсу ви точно побіжите в магазин! Але спочатку подивіться фінал шоу Де логіка? 14 випуск від 01.06.2021 на сайті Нового каналу.



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