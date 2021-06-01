Video: Випуск 14. Частина 5. Хто зі спортсменів захоплюється солодким? Де логіка? Сезон 1

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01 червня

Випуск 14. Частина 5. Хто зі спортсменів захоплюється солодким? Де логіка? Сезон 1

Фінальний раунд в шоу Де логіка? 14 випуск від 01.06.2021, в якому команди змагаються у швидкості мислення. У Логічному пінг-понгу у «Холостячок» є можливість відігратися, оскільки бали нараховуються за кожен правильно розгаданий ребус. У 5 раунді шоу Де логіка? 2021 стане зрозуміло, хто зі спортсменів порушує режим і балує себе солоденьким, адже в фіналі командам доведеться вгадувати назви десертів. Чизкейк, ромова баба, шоколадний фондан – після цього конкурсу ви точно побіжите в магазин! Але спочатку подивіться фінал шоу Де логіка? 14 випуск від 01.06.2021 на сайті Нового каналу.
 

Де логіка 14 випуск дивитися онлайн

Випуск 14. Частина 5. Хто зі спортсменів захоплюється солодким? Де логіка? Сезон 1
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