Ти дивишся розважальне шоу Де логіка? 13 випуск від 25.05.2021, в якому Сергій Притула перевіряє на міцність логіку українських селебрітіз. Цього разу змагатися в інтелекті та ерудиції будуть колеги по роботі – актори і автори студії Дизель Шоу. За жіночу команду «Глубуля» зіграють Яна Глущенко і Вікторія Булітко, а за чоловічу «Буль» – Єгор Крутоголов та Євген Сморигін. І вже в Що спільного? стане зрозуміло, що дівчата не збираються поступатися своїм суперникам і буквально готові йти по головах заради перемоги. Чи зможуть «Глубуля» виграти в першому раунді? Дізнаєшся просто зараз в шоу Де логіка? 13 випуск від 25.05.2021 на сайті Нового каналу.

Де логіка 12 випуск дивитися онлайн

Де логіка 13 випуск 2 раунд дивитися онлайн