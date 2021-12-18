Яна Беденко о беременности, расставании с мужем, драке на проекте и отказе работать у Шефа. Предметка

За шаг до объявления победителей реалити «Адская кухня», которое состоится 20 декабря в 19:00 на Новом канале, Шеф отправил домой Яну Беденко. После вылета из проекта самая жизнерадостная участница проекта дала откровенное интервью Сергею Никитюку в рамках спецпроекта Предметка. Она поведала о конфликтах с участниками АК, которые не показали в эфире, и поделилась, считает ли Юру Диденко и Сашу Громлюка достойными финала. Кроме того, Яна Беденко рассказала о свадьбе с возлюбленным и призналась, что готовится впервые стать мамой. Об этом и многом другом – в новом выпуске Предметки! Скорее включай выпуск, чтобы узнать самые сочные подробности!

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