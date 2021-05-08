Віка Топчай про домагання, конфлікт із Педаном та стосунки з Кім після Пацанок. Предметка

Героїнею нового випуску «Предметка. Пост-шоу» з Сергієм Нікітюком стала учасниця п’ятого сезону реаліті «Від пацанки до панянки» – дівчина-альбінос Вікторія Топчай. Вони залишила проект за крок до фіналу, викладачі Школи леді вирішили, що вона недостатньо щира. Чи згодна Віка з їхнім вердиктом? Чому їй так і не вдалося подружитися з однокласницями та чому її вважали маніпулятором? Як склалися її стосунки з Лєрою Паригіною після завершення проекту? Як Віка опинилася на кастингу серіаліті «Київ вдень та вночі» та чому вона не отримала роль? Про це та багато іншого – в новому випуску «Предметки»!

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