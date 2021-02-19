«Его главная цель – сделать вас ничтожеством»: Маша Ефросинина – о том, как распознать в любимом абьюзера

На сегодня проблема домашнего насилия является одной из самых актуальных в Украине. Во время карантина из-за мировой пандемии коронавируса ситуация обострилась: тысячи семей оказались запертыми в собственных домах, из-за чего количество бытовых ссор увеличилось в разы. По данным Национальной горячей линии по предотвращению домашнего насилия, торговли людьми и гендерной дискриминации, в прошлом, 2020 году в организацию поступило более 20 000 запросов по поводу домашнего насилия. При этом 85% жертв абьюза – женщины, в подавляющем большинстве страдают от домашнего насилия в течение пяти и более лет. Чаще всего их обидчиками являются мужья или гражданские мужья, реже – бывшие партнеры.

На момент обращения абсолютно все женщины стремятся прекратить насилие. Они хотят, чтобы им больше не делали больно, чтобы их ценили и уважали. Однако далеко не все готовы делать конкретные шаги для решения этой проблемы. Часто они не решаются выйти из абьюзивних отношений из-за страхов: «мне никто не поможет», «меня осудят и высмеют», «у меня заберут детей», «не смогу обеспечить себя и детей», «мне некуда пойти» и другие. Кроме того, многие женщины просто не понимают, что являются жертвами домашнего насилия, мол: «Не бьет – и слава Богу!»

Чтобы разрушить стереотипы, навязанные женщинам патриархальным прошлым, и донести до них, что насилие может быть не только физическим, в Украине была запущена масштабная просветительская кампания «Мне кажется». Ее инициатором выступила известная телеведущая Маша Ефросинина при содействии Института когнитивного моделирования и Общества Красного Креста. Первым шагом стала презентация онлайн-платформы itseems.com.ua, где пострадавшие могут анонимно высказаться и быть услышанными. Кроме того, на ее страницах можно найти контакты специальных служб, куда можно обратиться за помощью.

Что делать, если вы стали жертвой домашнего насилия: алгоритм действий

Важно помнить, что жертвой абьюзера может стать каждый – независимо от возраста и пола. Проблема в том, что склонность партнера к жесткости и агрессии, его психологическое давление почти незаметны в начале отношений. Однако разглядеть в любимом тирана вполне возможно – если знать, на что обращать внимание.

– Главный сигнал – это его вербальное (на словах) общение с вами, – отметила Маша Ефросинина. – Если он позволяет себе унизительные высказывания в ваш адрес, шуточные подколки, от которых у вас под желудком начинает подсасывать от ужаса, боли и обиды. Если он шутит о вас в присутствии своих друзей. Если он позволяет себе презрительные высказывания относительно вашей внешности, действий, мыслей и взглядов на жизнь. Если он критикует все, что вы говорите. Это и есть первые сигналы того, что человек самоутверждается за ваш счет. Его главная цель – сделать вас ничтожеством, человеком без мыслей, позиции и принципов, а затем начать вытирать о вас ноги.

#НеМовчиКолиТобіБоляче: «Перші ластівки. Zалежні» за неделю спасли девять тысяч жизней

По словам телеведущей, в большинстве случаев насилие не начинается с физической тирании. Первые «ростки» жестокости проявляются в виде словесных унижений и разрушения самооценки. И чаще всего они скрываются за шутливой формой подачи. Далее действует накопительный эффект: чем больше вы пропускаете это мимо ушей и оправдываете, тем больше власти в отношениях даете партнеру. Постепенно равноправное общение приобретает формат доминирования с его стороны и чрезмерной уступчивости с вашей, что в будущем может перерасти в физические наказания за любую вашу непокорность. Самое страшное в этой ситуации – то, что большинство жертв домашнего насилия не понимают, что попали в беду. Они забывают, что психологическое давление иногда вредит больше, чем физическое.

– Я действительно вынуждена признать, что большинство женщин даже не осознают, что являются жертвами домашнего насилия, – поделилась Маша Ефросинина. – Они годами страдают от несправедливого отношения к себе, не понимая, что может быть иначе. На это есть много причин, среди которых исторические и воспитательные. Речь идет о том, какое поколение воспитывало наших современных женщин, и какие ценности прививало.

Жертвам сексуального насилия: куда обращаться за помощью, и как пережить трагедию

Для того, чтобы исправить эту ситуацию, уверена телеведущая, необходимо регулярно проводить образовательно-просветительскую работу, подчеркивая, что современные женщины страдают не только от физического насилия. Кроме него существуют и другие его разновидности, среди которых – психологическое, сексуальное и экономическое.

– Физическое, психологическое и экономическое насилие – наиболее распространенные в нашей стране, – прокомментировала Маша Ефросинина. – Но если с этими разновидностями более-менее все понятно, то говоря о сексуальном насилии, понимаешь весь масштаб проблемы. Большинство женщин даже не предполагают, что если в браке мужчина заставляет жену заниматься сексом без ее желания, это уже сексуальное насилие, которое карается законом. Повторюсь, очень немногие понимают, что живут с абьюзерами, многие считают подобные ситуации нормой. Об этом важно говорить. По статистике, количество официальных обращений по поводу сексуального насилия меньше количества обращений относительно других его разновидностей. Причина тому – неосведомленность женщин в этом вопросе. Потому что они не понимают, как можно пожаловаться на мужа за принуждение к сексу, это же «супружеский долг». Они не понимают, стоит ли вообще жаловаться на подобное, имеют ли они на это право, является ли это насилием. Ответ категоричен. Это насилие.

«Перші ластівки» вдохновили молодежь говорить о своих проблемах

Не стоит терпеть, если вы страдаете от несправедливого отношения со стороны партнера, или вам так кажется. Всю необходимую информацию и контакты вы сможете найти на официальных сайтах ООН, МВД и общественных организаций, в частности, «Ла Страда-Украина». Или позвонив на горячую линию по телефону 116 123, координаторы которой ответят на все вопросы, даже если они кажутся вам глупыми или неуместными.

– Когда ты живешь с тираном. Когда ты плачешь каждую ночь в туалете. Когда в свои 25-30 лет ты выглядишь, как женщина в возрасте. Когда тебе не хочется улыбаться. Когда приступы тревожности и апатии растягиваются на недели. Когда ты теряешь вкус к жизни. Когда боишься его возвращения домой. Когда его компания тяготит тебя и становится источником стресса. Все это – причины искать помощи. Забудь о том, что живешь с ним 5-10-15 лет. Всегда можно начать новую, СЧАСТЛИВУЮ жизнь, – подчеркнула Маша Ефросинина.

Как обратиться в Национальную горячую линию для подростков и молодежи «Ла Страда-Украина»:

По телефонам: 0-800-500-225 (бесплатно с мобильных и стационарных номеров телефонов по всей территории Украины) или 116111 (бесплатно со всех мобильных телефонов по всей территории Украины). Линия работает по будням с 12:00 до 20:00. Если по каким-то причинам ты не можешь позвонить, можно воспользоваться мессенджерами и социальными сетями (все электронные каналы работают круглосуточно):

Facebook – https://www.facebook.com/childhotline.ukraine

Instagra m – childhotline_ua

Telegram – CHL116111

Кстати, темы домашнего и сексуального насилия поднимались во втором сезоне молодежного триллера «Перші ластівки. Zалежні». Посмотреть все серии можно эксклюзивно на стриминговом сервисе sweet.tv.

Читай также:

«До последнего хотела отказаться»: Виктория Литвиненко – о роли в «Перших ластівках. Zалежні»

«В этом есть огромная сила»: как подбирали наряды для Насти Пустовит в «Перших ластівках. Zалежні»