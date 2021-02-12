Що робити, якщо ви стали жертвою домашнього насильства: АЛГОРИТМ ДІЙ

Експерти громадської організації «Ла Страда-Україна» розробили покрокове керівництво для тих, хто постраждав від аб’юзу. Детальна інформація та контакти, які стануть у нагоді потерпілим, – далі в матеріалі.

– Наша організація забезпечує роботу двох Національних гарячих ліній, – зазначила Альона Кривуляк, координатор Національної гарячої лінії «Ла Страда-Україна». – Перша – Національна гаряча лінія з попередження домашнього насильства, торгівлі людьми та ґендерної дискримінації. Сюди переважно звертаються дорослі люди. Друга – Національна гаряча лінія для дітей та молоді, куди звертаються діти, підлітки та молодь (студенти та студентки). На обох Національних гарячих лініях тема насильницьких стосунків є надзвичайно актуальною. Наприклад, за дев’ять місяців 2020 року на Національну гарячу лінію для дітей та молоді надійшло 57 047 звернень. Із них майже 5 000 стосувалися аб’юзивних відносин із партнером чи партнеркою. Тобто, це були звернення від підлітків та молодих людей, які лише починали будувати свої стосунки або зустрічалися в переважній більшості не більше трьох років. А от на Національну гарячу лінію з попередження домашнього насильства, торгівлі людьми та ґендерної дискримінації за дев’ять місяців 2020 року надійшло майже 20 000 звернень стосовно домашнього насильства. Ці цифри вказують на те, що тема домашнього насильства та насильницьких стосунків у парі є наразі надзвичайно гострою та актуальною, і ми не можемо заплющувати на це очі.

#НеМовчиКолиТобіБоляче: «Перші ластівки. Zалежні» за тиждень врятували дев’ять тисяч життів

У рамках співпраці з Новим каналом експерти Національної гарячої лінії для дітей та молоді «Ла Страда-Україна» розробили алгоритм дій для тих, хто став жертвою домашнього насильства. Нижче ви знайдете детальну інформацію щодо того, куди звертатися по допомогу (фізичну та психологічну):

Якщо ви постраждали від домашнього насильства, зверніться до поліції. Це можна зробити, зателефонувавши за номером 102 або особисто подавши письмову заяву до управління поліції у вашому регіоні.

– При виклику 102 можна попросити оператора, аби до вас приїхала спеціальна мобільна група поліції з протидії домашньому насильству (якщо така є у вашому районі, населеному пункті). У разі приїзду спеціальної мобільної групи поліції з протидії домашньому насильству, патрульної поліції ви можете просити про те, аби вони винесли терміновий заборонний припис на підставі оцінки ризиків (припис виноситься до 10 діб);

– Також у разі фізичного чи сексуального насильства вам варто звернутися до поліції та отримати направлення на проходження судово-медичної експертизи (СМЕ). СМЕ важливо пройти для того, аби встановити ступінь тяжкості побоїв, що, в свою чергу, вплине на притягнення кривдника до відповідальності (адміністративної чи кримінальної);

– Варто звертатися до поліції щоразу, коли стається випадок насильства. Пам’ятайте, що кримінальна відповідальність за домашнє насильство настає тоді, коли доведена його систематичність (систематичність, згідно з законодавством України, це три та більше офіційних звернень постраждалої (го) щодо випадків домашнього насильства).

Жертвам сексуального насильства: куди звертатися по допомогу, та як пережити трагедію

Якщо ви постраждали від фізичного або сексуального насильства (зґвалтування), не зволікайте і зверніться до медичної установи за місцем проживання. Швидку медичну допомогу можна викликати за номером 103. Зателефонуйте на Національну гарячу лінію з попередження домашнього насильства, торгівлі людьми та ґендерної дискримінації за безкоштовним номером 116123. Тут ви зможете отримати психологічну та правову консультацію, а також інформацію щодо структур, куди ви можете звернутися по допомогу у своєму регіоні. Розкажіть про ситуацію тим, кому ви довіряєте (родичі, друзі, близькі люди, сусіди). Знайдіть місце, куди б ви змогли піти у разі небезпеки. Такими місцями можуть бути оселі ваших близьких або притулки для постраждалих від домашнього насильства чи кризові кімнати. Алгоритм, як потрапити до притулку у вашому регіоні, ви можете дізнатися за номером 116123. У надійному та завжди доступному для вас місці заховайте певну суму грошей, важливі номери телефонів, паспорт та інші необхідні документи (медичні довідки, документи на дітей тощо). При необхідності майте з собою запасний одяг, ліки. Не соромтеся попередити сусідів про можливу небезпеку. Якщо вони почують прохання про допомогу, крики, звуки ударів, нехай одразу викликають поліцію за номером 102. Якщо ви постраждали від домашнього насильства, можете звернутися по правову допомогу до центрів безоплатної правової допомоги. Такі центри можуть надати вам безкоштовного адвоката для представлення ваших інтересів у суді. Також дані адвокати можуть допомогти отримати обмежувальний припис стосовно кривдника в судовому порядку. Контакти центрів безоплатної правової допомоги у вашому регіоні ви можете дізнатися за номером 116123. Якщо у вашій сім’ї є дитина, яка теж страждає від насильства або є свідком насильства, зверніться до Служби у справах дітей. ЇЇ контакти у вашому регіоні ви можете дізнатися за номером 116111 – Національна гаряча лінія для дітей та молоді. Служба у справах дітей зможе втрутитися у ситуацію та захистити права дитини та ваші безпосередньо. Зверніться по допомогу до Центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді. Ця структура зможе надати вам правові, психологічні та соціальні послуги, а також посприяти в отриманні тимчасового житла. Контакти центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді у вашому регіоні ви можете дізнатися за номером 116123. Ви маєте право звернутися до громадських організацій, які працюють із постраждалими від домашнього насильства. Такі організації зможуть надати вам психологічні та правові консультації. На базі деяких громадських організацій є притулки для постраждалих від домашнього насильства. Контакти громадських організацій у вашому регіоні ви можете дізнатися за номером 116123.

«Перші ластівки» надихнули молодь говорити про свої проблеми

ВАЖЛИВО! Якщо в аб’юзивних стосунках перебуває дитина чи підліток, про це необхідно повідомити дорослим, яким вони довіряють. Якщо дитина чи підліток не знають, як розповісти про це або бояться цієї розмови, завжди можна звернутися на Національну гарячу лінію для дітей та молоді «Ла Страда-Україна» за номером 116111. Координатори організації допоможуть вибудувати алгоритм розмови з дорослим з урахуванням усіх можливих ризиків.

До речі, ви можете подивитися всі серії «Перших ластівок. Zалежні» ексклюзивно на стрімінговому сервісі sweet.tv.