«У цьому є величезна сила»: як підбирали вбрання для Насті Пустовіт у «Перших ластівках. Zалежні»

Кожна деталь образу Карини з серіалу Нового каналу несе в собі певний посил. Який саме, розповіла актриса, яка зіграла головну антагоністку сезону

Героїня Насті Пустовіт у серіалі «Перші ластівки. Zалежні», який показував Новий канал, один з найскладніших персонажів сезону. Уважний глядач міг помітити: про непростий і сильний характер Карини говорить навіть її вбрання, яке ретельно підбиралося костюмерами разом із самою Настею.

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— Карина — закрита по всіх лініях, навіть в її одязі та зачісці є величезна сила. Коли на примірці я побачила всі ці кімоно для Карини, я отетеріла — це ж все те, що я ношу в реальному житті! Відразу запитала у костюмерів, звідки вони знали, що мені подобається, — зізналася актриса серіалу Нового каналу в спецпроекті «Предметка». — Причому на примірку я і сама приїхала в кімоно — у мене їх три або чотири види. Люблю oversize-речі, довгий прямий одяг з прямими руками. Для мене в цій правильності є якась потужність.

Про невдалі проби в «Перші ластівки. Zалежні», зйомки еротичних сцен і стосунки з колегами по цеху — в «Предметці» з Настею Пустовіт:

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