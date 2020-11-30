«Перші ластівки» вдохновили молодежь говорить о своих проблемах

Благодаря прошлогоднему сотрудничеству с резонансным проектом Нового канала Общественная организация расширила направления своей деятельности

Молодежный триллер «Перші ластівки», который Новый канал выпустил в ТВ-полет в 2019 году, не просто поднимал острые социальные темы и освещал проблемы современных подростков. Одной из главных задач резонансного проекта была реальная помощь. Именно поэтому к сотрудничеству была привлечена Национальная детская горячая линия «Ла Страда-Україна». Благодаря трансляции контактов общественной организации в эфире и на других официальных ресурсах Нового канала о возможности связаться с координаторами, чтобы получить поддержку и реальную помощь, узнало много подростков, которые оказались в трудных жизненных ситуациях.

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После выхода сериала «Перші ластівки» на Новом канале количество обращений на Национальную детскую горячую линию «Ла Страда-Україна» значительно возросло. И хотя общественная организация нацелена на помощь детям и подросткам, около 35% запросов поступили от молодежи в возрасте 18-25 лет. Именно поэтому было принято решение осуществить масштабное переформатирование и расширить направления деятельности.

– Национальная детская горячая линия официально стала Национальной горячей линией для детей и молодежи. Идея возникла не на ровном месте. Мы обсуждали это довольно давно, но последний год стал для нас показательным и подтолкнул к тому, чтобы начать активно работать с молодежью, – отметила Алена Кривуляк, координатор Национальной горячей линии «Ла Страда-Україна». – В связи с выходом молодежного триллера «Первые ласточки» на Новом канале в прошлом году, а также трансляцией сериала в мае этого года к нам обращается около 30% молодых людей в возрасте 18-25 лет (за 9 месяцев 2020 году на Национальную детскую горячую линию поступило более 57 тысяч обращений), которые узнали о наших контактах благодаря «Ластівкам». В подавляющем большинстве это студенты и студентки. Они также хотят поговорить о непонимании и давленим со стороны родителей, проблемах в личных отношениях с любимым человеком (в том числе ситуации сексуального насилия), буллинге со стороны одногруппников и одногруппниц, селфхарме, мыслях о совершении суицида. Конечно, мы не «футболим» молодых людей и предоставляем им консультации и помощь, ведь для нас важно, чтобы каждый человек, обратившийся на горячую линию, был услышан и получил поддержку. Поскольку с каждым месяцем таких обращений (от молодежи в возрасте 18-25 лет) становилось все больше, было принято решение переформатировать Национальную детскую горячую линию в Национальную горячую линию для детей и молодежи. Теперь мы активно добавляем компонент молодежной поддержки в нашу работу, ведь нам важно быть с теми, кому это нужно.

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На сегодня подготовительные моменты переформатирования деятельности Национальной горячей линии завершены. Общественная организация «Ла Страда-Україна» закрыла все документальные вопросы относительно изменения названия горячей линии, внутренних положений и структуры. Кроме того, были проведено масштабное дополнительное обучение психологического и правового характера для консультантов по оказанию помощи именно молодежной категории населения, поскольку специфика общения с подростками и молодежью несколько разнится. Запуск обновленной Национальной горячей линии для детей и молодежи «Ла Страда-Україна» состоится сегодня, 30 ноября.

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Как обратиться

Обратиться за помощью можно на Национальную горячую линию для детей и молодежи «Ла Страда-Україна» можно по телефонам: 0-800-500-225 (бесплатно с мобильных и стационарных номеров телефонов по всей территории Украины) или 116111 (бесплатно со всех мобильных телефонов по всей территории Украины). Линия работает по будням с 12:00 до 20:00. Если по каким-то причинам ты не можешь позвонить, можно воспользоваться мессенджерами и социальными сетями (все электронные каналы работают круглосуточно):

Facebook – https://www.facebook.com/childhotline.ukraine

Instagram – childhotline_ua

Telegram – CHL116111

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