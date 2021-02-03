Мені здається: Маша Єфросініна оголосила про запуск кампанії з протидії домашньому насильству

25 стадіонів «Олімпійський» знадобилося б, аби вмістити всіх потерпілих від домашнього насильства в Україні. Маша Єфросініна, Інститут когнітивного моделювання та Товариство Червоного Хреста України запустили всеукраїнську просвітницьку кампанію «Мені здається» для боротьби з цією масштабною проблемою. Першим кроком стала презентація онлайн-платформи itseems.com.ua, де потерпілі можуть анонімно висловитися та бути почутими.

Символічно, що захід відбувся на НСК «Олімпійський». За словами Маші Єфросініної, такий вибір був зроблений, щоб показати реальні масштаби проблеми. За офіційними даними, щороку від рук кривдників потерпає приблизно 1,8 млн людей, тобто 25 таких стадіонів. На думку організаторів, в цивілізованій країні має бути нульова толерантність до насильства, а суспільство має усвідомити, що завжди винен тільки агресор.

Це тиша, тому що ті, хто страждають від домашнього насильства, мовчать, адже їм соромно та страшно

Минулого року від рук домашніх тиранів загинуло 74 людини. 141 особа під час таких побоїв дістала тяжкі травми, понад тисяча — легкі побої. Лише у Києві з 1 до 11 січня, в період новорічних свят, із заявами про домашнє насильство зверталося 743 особи. Зокрема, до поліції повідомляли 629 людей, решта телефонували на муніципальну гарячу лінію. Такі дані на презентації озвучила Маша Єфросініна.

– Ми — на величезному стадіоні. Прислухайтеся. Чуєте? Це тиша, тому що ті, хто страждають від домашнього насильства, мовчать, адже їм соромно та страшно, — констатувала Маша. — Це не лише жінки, а й чоловіки та діти. І багато хто з них думає, що їм здається, ніби їх ображають, звідси і назва нашої кампанії. Я хочу, аби ми всі почули їхню «тишу». Говорити про цю масштабну проблему потрібно не тільки в листопаді в рамках 16 днів боротьби з домашнім насильством, не тільки після нових кричущих випадків. Лише системно працюючи над вирішенням проблеми, зокрема комунікаційно, регулярно підіймаючи цю тему, ми зможемо сформулювати нульову толерантність суспільства до домашнього насильства.

Першим етапом кампанії став запуск онлайн-платформи «Мені здається» — своєрідного щоденника, на сторінках якого потерпілі від насильства зможуть розповісти свої історії анонімно або почитати розповіді тих, хто також переживає складний етап. Крім того, на платформі можна знайти контакти спеціальних служб, куди можна звернутися по допомогу.

Засновник Інституту когнітивного моделювання Віктор Березенко наголошує, що у насильстві винна лише одна людина — агресор. І ніколи — потерпілий чи потерпіла. Однак, у суспільстві це досі не всі розуміють.

Фрази «Сама винна», «Треба було мовчати», «Сам спровокував» та інші радянські стереотипи мають залишитись у минулому

– Фрази «Сама винна», «Треба було мовчати», «Сам спровокував» та інші радянські стереотипи мають залишитись у минулому. Ми не зможемо бути цивілізованою та сучасною країною, доки наше суспільство не усвідомить, що завжди винен тільки агресор. І заради цього ми запускаємо кампанію «Мені здається» та платформу з такою ж назвою. Кожний постраждалий чи постраждала можуть скористатися нею та розповісти свою історію анонімно або ж прочитати зізнання інших та зрозуміти, що вони не одинокі. А ми всі маємо зрозуміти, що це не проблема конкретної людини, а цілого суспільства, яке досі живе з пострадянськими стереотипами, і через це постраждалі можуть не отримувати допомоги. Більш того, їх ще й можуть засуджувати. Ми будемо змінювати свідомість суспільства щодо проблеми домашнього насильства. І, звичайно, ми зробимо все, аби привернути до неї увагу влади, — каже Віктор Березенко.

Кампанію з боротьби з домашнім насильством підтримало Товариство Червоного Хреста України.

– Я впевнений, що початок такої співпраці допоможе нам бути почутими: і державними органами, і суспільством, і лідерами думок, — каже Максим Доценко, генеральний директор організації. — Товариство Червоного Хреста — це 102 роки допомоги тим, хто потребує допомоги. Тому ми не могли залишитись осторонь. Цього року проблема домашнього насильства стала гострою не тільки для України, але й для усього світу. У Франції за час карантину кількість звернень до спеціальних служб збільшилася на 30%, у Великій Британії — на 50%. В Україні ж дзвінків стало більше на 40%. І з цим треба щось робити, про це треба говорити, причому голосно. Тому ми рішуче підтримали запуск такої спільної ініціативи.

Онлайн-платформа «Мені здається» — лише перший крок просвітницької кампанії. Організатори планують системно інформувати суспільство, залучати до співпраці зірок та лідерів думок, а також представників влади, аби разом сформувати нульову толерантність щодо цієї проблеми. Також у 2021 році заплановано запуск Viber-каналу Stop Abuse, онлайн-курс від психіатра Спартака Субботи та вихід його авторської книги про домашнє насильство.

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