Жертвам сексуального насилия: куда обращаться за помощью, и как пережить трагедию

Сексуальное насилие и изнасилования – одни из самых острых социальных проблем современности. И никто не застрахован от подобных ударов судьбы. В этом материале рассказываем, как следует действовать, если вы стали жертвами сексуального насилия – куда обращаться за помощью, и как избавиться от чувства вины

14 декабря в 21:00 Новый канал покажет долгожданную премьеру молодежного триллера «Первые ласточки. Zависимые». Как и в прошлом сезоне, сериал не просто поднимать острые социальные темы, но и оказывать помощь тем, кто с ними столкнулся. Именно для этого Новый канал запустил информационный спецпроект «Моя НеZависимость» в сотрудничестве с общественной организацией «Ла Страда-Украина» и образовательной кампанией #stop_sexтинг. Это отдельный раздел на сайте с серией материалов, посвященных темам безопасности в мире онлайн и офлайн.

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Тема сексуального насилия близка обеим организациям. Эксперты #stop_sexтинг проводят информационно-образовательную кампанию с целью предупреждения и борьбы с этой проблемой в интернет-пространстве. Деятельность «Ла Страда-Украина» направлена на помощь пострадавшим физически.

– Наша организация обеспечивает работу двух национальных горячих линий – Национальной горячей линии для детей и молодежи, а также Национальной горячей линии по предотвращению домашнего насилия, торговли людьми и гендерной дискриминации, – отметила Алена Кривуляк, координатор Национальной горячей линии «Ла Страда-Украина», сотрудничество с которой помогло «Первым ласточкам» спасти более 20 тысяч жизней. – Обращения от лиц, пострадавших от сексуального насилия или изнасилования, поступают на обе горячие линии:

– Если мы говорим о детях, то чаще всего это обращение по поводу сексуального насилия или развращения со стороны близких людей – родителей, опекунов, родственников. Об этом в основном сообщают не самые дети, а другие неравнодушные взрослые, которые узнали о таком случае, но не знают об алгоритме действий для решения данной ситуации. Сами дети могут даже не идентифицировать, что они пострадали от сексуального насилия или развращения, ведь обидчик все это пытается скрыть и, например, дать ребенку установку, что это «игра», «секрет»;

– Если мы говорим о подростках, то они, как правило, звонят или пишут сами: рассказывают о случаях сексуального насилия или изнасилования со стороны ближайших родственников. Девушки-тинейджеры часто сообщают о случаях сексуального насилия со стороны отца, отчима, старшего брата, дяди, дедушки, соседа, бойфренда. Подросткам довольно сложно об этом говорить, поскольку им страшно, стыдно, они уверены, что их могут обвинить в случившемся. Но действительно хочется, чтобы ситуация прекратилась. К сожалению, часто решение проблемы сексуального насилия или изнасилования и уменьшения боли переживания по поводу данной ситуации они видят в суициде или селфхарме;

– Если мы говорим о молодежи, они чаще всего обращаются с запросами относительно сексуального насилия или изнасилования со стороны своего партнера. Молодые люди могут связываться с нами с определенной психологической травмой, которая у них из-за переживаний акта сексуального насилия или изнасилования в детском возрасте (со стороны ближайшего окружения – родителей, родных). А молодые девушки рассказывают, как пережили случай сексуального насилия со стороны своего друга, знакомого, соседа, водителя такси. Кроме того, молодежь часто сообщает о случаях сексуальных домогательств, которые случились с ними в учебном заведении, на работе, в общественных местах, в транспорте;

– Если мы говорим о взрослых, то чаще всего обращаются женщины, которые пострадали от сексуального насилия или изнасилования со стороны своего мужа, гражданского мужа, бывшего мужа, партнера, с которым они познакомились на сайтах знакомств. Также они сообщают о случаях попадания в ситуацию сексуальной эксплуатации, которая случилась из-за выезда за границу с целью трудоустройства или произошла на территории проведения операции объединенных сил (со стороны украинских военных) или на неподконтрольной Украине территории (со стороны боевиков).

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По словам Алены Кривуляк, координатора Национального горячей линии «Ла Страда-Украина», в процентном соотношении случаи сексуального насилия или изнасилования не являются частыми по сравнению с другими видами насилия. Но это не значит, что таких случаев мало. Просто в нашей стране тема сексуального насилия довольно табуирована, о ней не принято говорить. А самим пострадавшим часто бывает стыдно признаваться в том, что с ними произошло. Им страшно получить осуждение или определенное стереотипное утверждение, что «они сами в этом виноваты».

Почему у пострадавших от сексуального насилия или изнасилования возникает чувство вины, и как с ним бороться?

Лицо, пострадавшее от сексуального насилия, в первую очередь боится начать об этом говорить. При этом пострадавшее лицо переживает ряд эмоций внутри себя: опустошенность, закрытость, страх осуждения со стороны ближайшего окружения, уныние, обида, обвинение себя и других, страх, депрессию, беспомощность и тому подобное. В подобной ситуации может оказаться каждая/-ый, поэтому стоит дать понять пострадавшему, что он не мог знать о том, что такая ситуация с ним произойдет. Ее невозможно предусмотреть, и пострадавший не виноват в том, что эта ситуация с ним произошла. Для того чтобы это понять, нужно время, поэтому переживать все те эмоции и чувства, которые испытывает человек, пострадавший от сексуального насилия или изнасилования, – это нормально.

Подобрать слова, которые могли бы залечить раны пострадавшего от сексуального насилия или изнасилования, довольно сложно. Но координатор Национальной горячей линии «Ла Страда-Украина» Алена Кривуляк поделилась полезной шпаргалкой. Лучше всего подростков и молодежь, пострадавших от сексуального насилия или изнасилования, мотивируют следующие слова:

«Чувствовать боль – это нормально. Испытывать страх – это нормально. Чувствовать злость – это тоже нормально. Эта ситуация случилась с тобой. Это неприятно, это больно, это тяжело. Но это случилось. Однако ты должен понимать, что это лишь некий узел в твоей линии жизни, который нужно проработать. Эта ситуация не должна управлять тобой. Ты можешь управлять ею, ты можешь ее переживать, ты можешь ее пережить. Ведь только ты вправе управлять своей жизнью. Ни одна ситуация не вправе, а ты – вправе. Каждый человек имеет право начать все с чистого листа, и ты не исключение. И сейчас тебе очень важно не быть наедине с собой и своими мыслями, эмоциями и переживаниями. Тебе важно получить поддержку в то время, когда ты в этом нуждаешься. Это нормально, это не страшно. Дай себе шанс изменить это состояние. Дай себе шанс быть услышанной/услышанным. Дай себе шанс получить поддержку. Дай себе шанс получить помощь. Дай себе шанс на новую страницу твоей собственной книги жизни. Ты можешь это сделать для себя».

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Какие истины необходимо донести пострадавшим от сексуального насилия или изнасилования, и о чем следует помнить тем, кто пытается помочь им пережить трагедию?

– Вы всегда должны помнить, что вы не одна, ведь рядом с вами есть люди, которые хотят вас поддержать, которые хотят вам помочь. Получить поддержку, понимание и принятие человека, который уже обратился за помощью – это очень важно.

– В первую очередь вам стоит позаботиться о собственной безопасности. Поэтому в разговоре на горячей линии необходимо успокоить пострадавшего и убедиться, что его пространство является безопасным.

– Никто не заслуживает жестокого отношение к себе. Это основная идея, на которой стоит акцентировать внимание пострадавшего.

– Вы – сильная личность, ведь справились с этой сверхсложной ситуации и сохранили свою жизнь. Следует подчеркнуть положительные стороны и качества человека, которые могут помочь ему справиться с произошедшей ситуацией.

– Вы не виноваты в случившемся. Как бы жестоко это ни звучало, но никто и никогда не может быть застрахован от сексуального насилия или изнасилования. Это может произойти с кем угодно. Но важно также акцентировать на том, что ответственность за совершенное преступление несет насильник, а не пострадавшее лицо! Кроме насильника никто другой не виноват в сложившейся ситуации.

– Вы должны знать, что существует ряд служб, центров, специалистов, которые готовы оказать вам поддержку и необходимую помощь. Важно проинформировать пострадавшее лицо о его правах и возможности получить профессиональную помощь (юриста, психолога, психотерапевта, врача и т.д.). Обязательно нужно сделать акцент на обращении в правоохранительные органы и медицинские учреждения, объяснив, как это важно и необходимо в данной ситуации.

– Сейчас вы можете самостоятельно принять решение, как действовать дальше… Предоставить пострадавшему возможность самостоятельно решить, что, когда и кому он расскажет о том, что произошло. Также стоит принимать и вариант, что пострадавшее лицо не захочет обращаться за помощью к другим структурам.

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Что может помочь пережить сексуальное насилие или изнасилование?

Благоприятное и безопасное пространство. Предоставить пострадавшему возможность чувствовать себя в безопасности, чтобы начать свободно говорить о сложившейся ситуации. Как можно чаще находиться в окружении людей, с которыми комфортно и приятно быть рядом. Организовать свою жизнь таким образом, чтобы оставалось как можно меньше времени на размышления по поводу произошедшего (отдых, увлечения, творчество и т.д.). Выражать чувства – это важно… Дать пострадавшему возможность озвучить все волнения и страхи, которые не позволяют ему двигаться дальше, с целью разрешения ситуации. Важно отметить, что выражать свои чувства – это естественно. Собственные ресурсы. Помочь пострадавшему осознать наличие резервных возможностей, вместе с ним найти выход из сложившейся ситуации. Профессиональная помощь. Обратиться к психологу/психотерапевту, чтобы своевременно получить психологическую поддержку и иметь возможность с кем-то поделиться своими ощущениями и переживаниями. Вера в себя. Необходимо вселить веру в собственные силы и будущее, ведь наши мысли материальны. На все нужно время… Стоит поддержать и поверить вместе с пострадавшим в то, что он обязательно победит свои переживания, а состояние, в котором она пребывает сейчас, пройдет, но для этого просто нужно время. И у него это время есть.

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Если вы стали жертвой сексуального насилия, не стоит молчать. Обращайтесь за помощью:

В полицию по номеру 102 и в скорую медицинскую помощь по номеру 103;

В центр социальных служб для семьи, детей и молодежи;

В общественные организации, оказывающие помощь пострадавшим от насилия;

В центры социально-психологической помощи;

К близкому человеку.

Кроме того, обратиться за помощью можно на Национальную горячую линию для детей и молодежи «Ла Страда-Украина» по телефонам: 0-800-500-225 (бесплатно с мобильных и стационарных номеров телефонов по всей территории Украины) или 116111 (бесплатно со всех мобильных телефонов по всей территории Украины). Линия работает по будням с 12:00 до 20:00. Если по каким-то причинам ты не можешь позвонить, можно воспользоваться мессенджерами и социальными сетями (все электронные каналы работают круглосуточно):

Facebook – https://www.facebook.com/childhotline.ukraine

Instagra m – childhotline_ua

Telegram – CHL116111

Премьера сериала «Первые ласточки. Zависимые» – 14 декабря в 21:00 на Новом канале.