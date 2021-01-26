«До останнього хотіла відмовитися»: Вікторія Литвиненко – про роль у «Перших ластівках. Zалежні»

Персонажа Кіру Зотову могла зіграти зовсім інша акторка

Прем’єра молодіжного трилеру «Перші ластівки. Zалежні» відбулася ще наприкінці минулого року, а розмови про нього не вщухають і досі. Прихильники серіалу засипають соціальні мережі Нового каналу питаннями про другий сезон, його створення і залаштункові історії зі зйомок. Саме тому ми підготували для тебе велике backstage-відео, присвячене «Ластівкам…»

Як створювалися «Перші ластівки. Zалежні»? Як обирали акторів і як проходила робота над найемоційнішими сценами? Що відбувалося на майданчику, коли у акторів з’являлася вільна хвилинка, і хто постійно зривав зйомки? Запевняємо, там багато цікавого!

Усе було б інакше: хто міг зіграти персонажів «Перших ластівок. Zалежні»

Наприклад, акторка Вікторія Литвиненко, яка зіграла журналістку Кіру Зотову з БДСМ-нахилами, зізналася, що до останнього хотіла відмовитися від ролі. Вона не вірила, що зможе впоратися із такою складною роллю.

– Коли я вперше прочитала сценарій, була шокована, – розповіла Вікторія. – Перше, що я сказала Жені Туніку (сценарист і шоуранер «Перших ластівок. Zалежні»): «Це не я. Ти впевнений? Ти точно хочеш, щоб саме я це зіграла?» Я не розуміла, як він розгледів у мені Кіру. І чесно кажучи, до останнього хотіла відмовитися від цієї ролі. Я сумнівалася навіть тоді, коли вже почалися репетиції. Нікому не казала, але не могла позбутися думки, що це непід’ємний матеріал для мене.

Більше залаштункових історій зі зйомок «Перших ластівок. Zалежні» – у «фільмі про фільм» на сайті та YouTube Нового каналу:

До речі, подивитися всі серії «Перших ластівок. Zалежні» можна ексклюзивно на стрімінговому сервісі sweet.tv.