Проморолики, в которых на лицах героев сериала меняются татуировки с надписями, вошли в пятерку лучших в мире

Пока Новый канал готовится к премьере «Первых ласточек. Zависимых», которая состоится 14 декабря в 21:00, первый сезон продолжает собирать профессиональные награды. После триумфа на самом большом украинском фестивале Ukrainian Design: The Very Best Of и на престижной европейской премии Promax BDA Europe Award «копилочка» проекта пополнилась еще один важным достижением. «Первые ласточки» покорили жюри PromaxBDA Global Excellence – главного мирового конкурса в области телевизионного маркетинга, промо и дизайна. Проморолики с меняющимися на лицах героев татуировками вошли в шорт-лист категории Typography.

– Победим мы или нет – покажет время. Но сам факт того, что мы попали в шорт-лист международного конкурса уже греет душу, – отметил Александр Антонов, креативный директор дизайн-бюро StarLightMedia. – Войти в финал мирового конкурса PromaxBDA – невероятно престижно, ведь это значит, что нашу работу оценили международные профессионалы. Несмотря на то, что всю типографику мы писали на кириллице и титровали ее английскими субтитрами, члены жюри поняли тот социальный посыл, которые мы пытались донести. Это очень ценно и важно для всех нас! Мы безумно рады!

Проморолики «Первых ласточек», которые покорили международное жюри PromaxBDA Global Excellence 2020, отражали важные социальный месседжи, заложенные в самом сериале: не молчи, не прячь свои эмоции, хватит терпеть боль, будь собой настоящим. Идея была реализована с помощью татуировок на лицах главных героев, надпись на которых менялась. Например, татуировка «БОРЮСЯ» на лице актера Максима Самчика, чей герой долго не решался признаться в своей гомосексуальности, менялась на «БОЮСЯ».

Церемония награждения победителей PromaxBDA Global Excellence 2020 состоится 15 декабря. Символично, что решение международного жюри мы узнаем на следующий день после премьеры второго сезона, который получил название «Первые ласточки. Zависимые». Кто знает, может этот символизм принесет нам победу!

Команда проекта: идея – Александр Антонов, Ольга Балабан; креатив – Оксана Касаткина, Юрий Бондарь; режиссеры – Валерия Коваленко, Алексей Игнатьев; копирайтер – Владимир Горбатюк; арт-дирекшен – Александр Антонов, Алексей Репик; motion графика – Дмитрий Диденко, Андрей Опалев, Андрей Науменко; каллиграфисты – Виктория и Виталина Лопухины; звукорежиссер – Евгений Терехов; продюсер – Ольга Шпачук; маркетинг-директор Группы SLM – Елена Мартынова.

