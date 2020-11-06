«Первые ласточки. Zависимые»: 5 причин посмотреть сериал

После ошеломительного успеха «Первых ласточек» Новый канал снял еще один сезон сериала. Хотя практически все актеры — те же, историю покажут совершенно новую

Этой зимой на Новом канале состоится долгожданная премьера сериала «Первые ласточки. Zависимые». Рассказываем, почему вы обязательно должны уделить время этой 8-серийке.

«Первые ласточки» — первый в Украине сериал-антология. Это когда одни и те же актеры переходят из сезона в сезон, но каждый раз играют новых персонажей и попадают в новые истории. Самый яркий зарубежный пример — сериал «Американская история ужасов».

— Сначала я хотел написать продолжение истории первого сезона, но сразу понял, что это пагубная идея — все линии персонажей были закрыты. Если бы продолжил прошлогоднюю историю, это была бы фабула, высосанная из пальца. Поэтому мы первыми в Украине решили создать сериал-антологию, — объяснил шоураннер и сценарист обоих сезонов «Первых ласточек» Женя Туник. — Для меня это риск, ведь зритель будет ждать новых героев. К такому формату у нас пока не привыкли, но мы будем потихоньку приучать зрителя.

Легенда украинского кино Ада Роговцева снялась в «Первых ласточках. Zависимые»

Полюбившиеся актеры. Во втором сезоне вы увидите Александра Рудинского, Таю Щурук, Макса Девизорова, Макса Самчика и других полюбившихся актеров. А также представителей старшего поколения актеров — Викторию Литвиненко, Романа Ясиновского, Виталия Салия и даже Аду Роговцеву! Неожиданные образы. Некоторые из актеров настолько преобразились ради новых ролей, что узнать их с первого раза практически невозможно. Тая Щурук из образа серой мышки Кати превратилась в секс-бомбу Альбину с откровенными образами и роскошной розовой шевелюрой. А Макс Девизоров специально ради роли главного бэд-боя похудел на 10 кг и покрасил волосы.

— Моей главной задачей как продюсера было разглядеть в актерах новые грани. Поэтому Саша Рудинский играет совершенно новую для себя роль, а героиня Таи вместо забитой девочки стала секс-бомбой. Эти неожиданные перевоплощения очень удивят зрителя, — добавил Туник.

Все кроется в слове «Zависимые»: раскрываем социальный месседж второго сезона «Первых ласточек»

Захватывающий сюжет. История «Первых ласточек. Zависимые» не оставит равнодушными ни молодежь, ни взрослую аудиторию. Ведь в ней есть место и любви, и обману, и мести, и даже детективной линии! Так что даже если во время просмотра вы подумаете, что уже знаете, чем все закончится… Не спешите с выводами. Уверены, вы удивитесь. Помощь молодым людям, оказавшимся в трудных ситуациях. После первого сезона на горячую линию «Ла Страда» обратились тысячи подростков, которые нуждались в помощи. Они смогли высказаться психологам о своих проблемах и найти их решение. Во втором сезоне помогать молодежи будет не только «Ла Страда», но и информационно-образовательный проект #stop_sexтинг, благодаря которому зрители «Первых ласточек» смогут защитить себя и своих близких от сексуального насилия в сети.

Смотрите «Первые ласточки. Zависимые» в декабре 2020-го на Новом канале!