10 сериалов, снятых в формате «Первых ласточек»: подборка крутых антологий
14 декабря в 21:00 Новый канал презентует второй сезон «Первых ласточек» – нашумевшего молодежного триллера, который поднимает острые социальные темы и освещает реальные проблемы современных подростков и молодежи. В прошлом году проект совершил настоящий переворот на украинском телевидении, и собирается сделать это снова!
В новом сезоне, который получил название «Первые ласточки. Zависимые», сериал обрел формат антологии: актеры – те же, сюжет и персонажи – абсолютно новые. И если зарубежный зритель привык к подобному, для Украины – это революционное решение. Тем не менее, многие из нас знакомы с этим форматом.
В нашей подборке – 10 всемирно известных сериалов-антологий, которые можно пересмотреть, чтобы скрасить ожидание «Первых ласточек. Zависимых»!
Черное зеркало / Black Mirror
Жанр: научная фантастика, сатира, антиутопия, триллер, драма
Количество сезонов: 5
«Черное зеркало» – популярный научно-фантастический сериал, созданный британским писателем-сатириком Чарли Брукером. Сюжетный лейтмотив проекта – влияние информационных технологий на человеческие взаимоотношения и жизнь в целом. Каждый эпизод сериала рассказывает совершенно новую историю, освещает события, происходящие в разное время и в разных местах. Единственное, что объединяет сюжеты всех серий и сезонов, – высмеивание того образа жизни, который распространен в современном обществе.
Земля монстров / Monsterland
Жанр: детективы, триллеры, ужасы, фантастические, фэнтези
Количество сезонов: 1
«Земля монстров» – это калейдоскоп мистических историй, которые разворачиваются в маленьких сонных городах Америки. В сюжете фигурируют самые разные сверхъявственные существа – от русалок и падших ангелов до призраков и демонов. Каждый эпизод описывает драматическую судьбу того или иного персонажа, который сталкивается со сверхъестественным и пытается сохранить свой человеческий облик. И хотя сериал состоит всего из одного сезона, его все равно называют антологией, поскольку серии не связаны сюжетно.
Американская история ужасов / American Horror Story
Жанр: ужасы, сверхъестественная фантастика
Количество сезонов: 9
«Американская история ужасов» – нашумевший телевизионный сериал, созданный сценаристами Райаном Мерфи и Брэдом Фэлчаком. Каждый сезон – самостоятельный проект с абсолютно новым сюжетом, персонажами и локациями. В общих чертах сюжетные линии сериала основаны на реальных событиях.
Комната 104 / Room 104
Жанр: драма, ужасы, триллер
Количество сезонов: 4
«Комната 104» – американский телевизионный сериал от канала HBO, созданный Марком Дюплассом и Джеем Дюплассом. Действия сериала разворачиваются в гостиничном номере №104. Каждый эпизод сериала рассказывает новую историю из жизни постояльцев отеля. Все они – смешные, странные, грустные, абсурдные, иногда страшные…
Городские легенды / Urban Myths
Жанр: комедия, приключения, биография
Количество сезонов: 4
«Городские легенды» – захватывающий комедийный сериал, рассказывающий почти правдивые истории, которые произошли или могли бы произойти с известными личностями. В основе сюжета – городские легенды, появившиеся и разлетевшиеся по округе благодаря сплетням местных жителей и СМИ. Истории, передающиеся из уст в уста, подаются в искаженном виде и с каждым рассказом обрастают новыми подробностями.
Сумеречная зона / The Twilight Zone
Жанр: фантастика, ужасы
Количество сезонов: 2
«Сумеречная зона» – американский телевизионный проект, созданный по мотивам оригинального сериала Рода Серлинга 1959 года. Каждый эпизод – жанровый микс научной фантастики, драмы и ужасов, который чаще всего приводит к неожиданному, жуткому финалу. Сериал завоевал любовь публики и одобрение профессиональных критиков.
Нулевой канал / Channel Zero
Жанр: ужасы
Количество сезонов: 4
«Нулевой канал» – американский телевизионный мини-сериал от SyFy, снятый Ником Антоска в жанре хоррор. Каждый сезон состоит из шести серий и рассказывается абсолютно новую историю. В основу сюжета легли одни из самых популярных страшилок Америки, благодаря чему зрители окунаются в невероятную атмосферу хоррора с нотками детектива.
Вражда / Feud
Жанр: документальная драма, историческая драма
Количество сезонов: 1
«Вражда» – американский телевизионный сериал от создателя «Американской истории ужасов» Райана Мерфи в соавторстве с Джаффе Коэном и Майклом Замом. Сюжет рассказывает о закулисной вражде актрис Джоан Кроуфорд и Бетт Дейвис, которая разгорелась в далеком 1962 году на съемочной площадке их совместного фильма «Что случилось с Бэби Джейн?» Сериал вызвал большой интерес у публики и был продлен на второй сезон, получивший название «Букингемский дворец». Сценарий строился на рассказе о взаимоотношениях принца Чарльза и принцессы Дианы, но так и не был одобрен.
Американская история преступлений / American Crime Story
Жанр: драма, криминал, биография
Количество сезонов: 4
«Американская история преступлений» – нашумевший криминальный сериал, созданный Скоттом Александером и Ларри Карезюски на основе реальных событий. В команду сценаристов вошел и широко известный Райан Мерфи, который работал над проектами «Американская история ужасов» и «Вражда». Каждый сезон сериала рассказывает о громких преступлениях, оставивших след в истории Америки.
Мастера ужасов / Masters of Horror
Жанр: ужасы, триллер
Количество сезонов: 2
«Мастера ужасов» – американский телевизионный сериал, снятый режиссером Миком Гаррисом по заказу канала Showtime. Каждый сезон включает в себя серию отдельных фильмов ужасов, созданных мастерами этого жанра. На съемки некоторых эпизодов финансирование выделялось каналом Showtime, тем не менее, выбор сюжета и его реализация полностью доверялась режиссерам.
Премьера сериала «Первые ласточки. Zависимые» – 14 декабря в 21:00 на Новом канале!