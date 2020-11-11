10 сериалов, снятых в формате «Первых ласточек»: подборка крутых антологий

14 декабря в 21:00 Новый канал презентует второй сезон «Первых ласточек» – нашумевшего молодежного триллера, который поднимает острые социальные темы и освещает реальные проблемы современных подростков и молодежи. В прошлом году проект совершил настоящий переворот на украинском телевидении, и собирается сделать это снова!

В новом сезоне, который получил название «Первые ласточки. Zависимые», сериал обрел формат антологии: актеры – те же, сюжет и персонажи – абсолютно новые. И если зарубежный зритель привык к подобному, для Украины – это революционное решение. Тем не менее, многие из нас знакомы с этим форматом.

В нашей подборке – 10 всемирно известных сериалов-антологий, которые можно пересмотреть, чтобы скрасить ожидание «Первых ласточек. Zависимых»!

Черное зеркало / Black Mirror

Жанр: научная фантастика, сатира, антиутопия, триллер, драма

Количество сезонов: 5

«Черное зеркало» – популярный научно-фантастический сериал, созданный британским писателем-сатириком Чарли Брукером. Сюжетный лейтмотив проекта – влияние информационных технологий на человеческие взаимоотношения и жизнь в целом. Каждый эпизод сериала рассказывает совершенно новую историю, освещает события, происходящие в разное время и в разных местах. Единственное, что объединяет сюжеты всех серий и сезонов, – высмеивание того образа жизни, который распространен в современном обществе.

Земля монстров / Monsterland

Жанр: детективы, триллеры, ужасы, фантастические, фэнтези

Количество сезонов: 1

«Земля монстров» – это калейдоскоп мистических историй, которые разворачиваются в маленьких сонных городах Америки. В сюжете фигурируют самые разные сверхъявственные существа – от русалок и падших ангелов до призраков и демонов. Каждый эпизод описывает драматическую судьбу того или иного персонажа, который сталкивается со сверхъестественным и пытается сохранить свой человеческий облик. И хотя сериал состоит всего из одного сезона, его все равно называют антологией, поскольку серии не связаны сюжетно.

Американская история ужасов / American Horror Story

Жанр: ужасы, сверхъестественная фантастика

Количество сезонов: 9

«Американская история ужасов» – нашумевший телевизионный сериал, созданный сценаристами Райаном Мерфи и Брэдом Фэлчаком. Каждый сезон – самостоятельный проект с абсолютно новым сюжетом, персонажами и локациями. В общих чертах сюжетные линии сериала основаны на реальных событиях.

Комната 104 / Room 104

Жанр: драма, ужасы, триллер

Количество сезонов: 4

«Комната 104» – американский телевизионный сериал от канала HBO, созданный Марком Дюплассом и Джеем Дюплассом. Действия сериала разворачиваются в гостиничном номере №104. Каждый эпизод сериала рассказывает новую историю из жизни постояльцев отеля. Все они – смешные, странные, грустные, абсурдные, иногда страшные…

Городские легенды / Urban Myths

Жанр: комедия, приключения, биография

Количество сезонов: 4

«Городские легенды» – захватывающий комедийный сериал, рассказывающий почти правдивые истории, которые произошли или могли бы произойти с известными личностями. В основе сюжета – городские легенды, появившиеся и разлетевшиеся по округе благодаря сплетням местных жителей и СМИ. Истории, передающиеся из уст в уста, подаются в искаженном виде и с каждым рассказом обрастают новыми подробностями.

Сумеречная зона / The Twilight Zone

Жанр: фантастика, ужасы

Количество сезонов: 2

«Сумеречная зона» – американский телевизионный проект, созданный по мотивам оригинального сериала Рода Серлинга 1959 года. Каждый эпизод – жанровый микс научной фантастики, драмы и ужасов, который чаще всего приводит к неожиданному, жуткому финалу. Сериал завоевал любовь публики и одобрение профессиональных критиков.

Нулевой канал / Channel Zero

Жанр: ужасы

Количество сезонов: 4

«Нулевой канал» – американский телевизионный мини-сериал от SyFy, снятый Ником Антоска в жанре хоррор. Каждый сезон состоит из шести серий и рассказывается абсолютно новую историю. В основу сюжета легли одни из самых популярных страшилок Америки, благодаря чему зрители окунаются в невероятную атмосферу хоррора с нотками детектива.

Вражда / Feud

Жанр: документальная драма, историческая драма

Количество сезонов: 1

«Вражда» – американский телевизионный сериал от создателя «Американской истории ужасов» Райана Мерфи в соавторстве с Джаффе Коэном и Майклом Замом. Сюжет рассказывает о закулисной вражде актрис Джоан Кроуфорд и Бетт Дейвис, которая разгорелась в далеком 1962 году на съемочной площадке их совместного фильма «Что случилось с Бэби Джейн?» Сериал вызвал большой интерес у публики и был продлен на второй сезон, получивший название «Букингемский дворец». Сценарий строился на рассказе о взаимоотношениях принца Чарльза и принцессы Дианы, но так и не был одобрен.

Американская история преступлений / American Crime Story

Жанр: драма, криминал, биография

Количество сезонов: 4

«Американская история преступлений» – нашумевший криминальный сериал, созданный Скоттом Александером и Ларри Карезюски на основе реальных событий. В команду сценаристов вошел и широко известный Райан Мерфи, который работал над проектами «Американская история ужасов» и «Вражда». Каждый сезон сериала рассказывает о громких преступлениях, оставивших след в истории Америки.

Мастера ужасов / Masters of Horror

Жанр: ужасы, триллер

Количество сезонов: 2

«Мастера ужасов» – американский телевизионный сериал, снятый режиссером Миком Гаррисом по заказу канала Showtime. Каждый сезон включает в себя серию отдельных фильмов ужасов, созданных мастерами этого жанра. На съемки некоторых эпизодов финансирование выделялось каналом Showtime, тем не менее, выбор сюжета и его реализация полностью доверялась режиссерам.

Премьера сериала «Первые ласточки. Zависимые» – 14 декабря в 21:00 на Новом канале!