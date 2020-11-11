Эксперт и участники ТМПУ снялись в «Первых ласточках. Zависимые»

Ради какой роли эксперт третьего сезона модельного реалити Нового канала Владимир Демчинский обнажился в кадре?

Темный клуб. Неоновые огни. За диджейским пультом — полуобнаженный эксперт третьего сезона «Топ-модели по-украински», дизайнер Владимир Демчинский. На танцполе — участники модельного реалити Нового канала. Нет, это не флешбеки в прошлые сезоны проекта, а съемки сериала «Первые ласточки. Zависимые».

— Мой образ — диджей в ночном клубе. Играл я без текста, раскрыть персонажа нужно было через эмоции, жесты и фактурность. Мне хотелось максимально органично влиться в атмосферу и, кажется, это удалось, — признался Демчинский. — Съемки сериала кардинально отличаются от съемок реалити: здесь все постановочное, каждый кадр переснимают много раз, чтобы добиться желаемого результата. Но в этом есть особенный кайф. Мне очень понравился сам съемочный процесс и подход команды к работе!

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Среди актеров — Дима Топоринский и Сергей Гердов из второго сезона «Топ-модели по-украински», а также Ярина Самарик из третьего сезона ТМПУ. Каждому из них съемки в сериале подарили что-то свое: кому-то — вдохновение, кому-то — шаг к исполнению мечты.

— Побывать на съемочной площадке «Первых ласточек. Zависимые» было очень круто! Во-первых, там я почувствовала нереальную энергетику, — отметила выпускница модельного реалити Нового канала Ярина. — Во-вторых, эти съемки вдохновили меня хорошо отучиться в университете и побыстрее начать заниматься любимым делом. В-третьих, как же фантастически играет Тая (Таисия Щурук — исполнительница одной из главных ролей в обоих сезонах «Первых ласточек», — прим. ред.)!

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— Одной из моих целей на 2020 год было сняться в известном украинском сериале. И вот — она воплотилась в реальность, хоть у меня и не главная роль. Пока, — улыбается Гердов. — Я занимаюсь актерством более года, хожу на кастинги, снимаюсь в эпизодических ролях в сериалах. В общем, модельной карьерой не ограничиваюсь. Но съемки в «Первых ласточках. Zависимые» понравились особенно. Мы вместе с Димой Топоринским находились в центре кадра, прямо возле сцены, где за диджейским пультом стоял Вова Демчинский. Нашей задачей было драйвово танцевать, и с этим мы справились на «ура» — режиссер нас похвалил. Так что съемкой я доволен!

Премьера «Первых ласточек. Zависимые» — 14 декабря в 19:00 на Новом канале!