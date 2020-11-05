Легенда украинского кино Ада Роговцева снялась в «Первых ласточках. Zависимые»

Какую роль сыграла актриса, и чем ее впечатлила работа над сериалом Нового канала

Плюсы сериала Нового канала «Первые ласточки. Zависимые» можно перечислять долго. Один из них — невероятный актерский состав, в который входят как талантливые молодые актеры, так и давно признанные профессионалы. Например, легенда украинского кино Ада Роговцева.

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В «Первых ласточках. Zависимые» она сыграла Надежду Ивановну — бабушку одного из главных героев, Вани (Олег Гоцуляк). Она занималась воспитанием своего внука, пока не оказалась в пансионате для пожилых людей.

— Хотя моя роль в «Первых ласточках. Zависимые» не главная, она очень важная. Ведь на ней завязаны сюжетные линии, благодаря которым режиссеры поднимают важную тему: воспитание детей, участие в этом процессе бабушек. Это меня и заинтересовало, — призналась Ада Роговцева.

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За свою жизнь Ада Роговцева сыграла более сотни разных ролей — казалось бы, удивить ее чем-то невозможно. Но сериалу Нового канала удалось: актрисе очень пришлась по душе атмосфера, которая царила на площадке во время съемок.

— В команде «Первых ласточек» практически все друг друга уже знают и любят. Работа здесь налажена. Я очень ценю, когда люди все понимают с полуслова, с полудвижения. Здесь это чувствуется, — отметила легенда украинского кино.

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