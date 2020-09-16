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Это золото! «Первые ласточки» выиграли престижную европейскую премию

Пока Новый канал снимает второй сезон «Первые ласточки. Zависимые», первый продолжает собирать награды. Логотип нашумевшего сериала победил в категории Concept Logo Promax BDA Europe. Что ж, теперь Новый канал – на одной ступени с HBO, BBC и Netflix, которые в разные годы тоже получали золото Promax!

О резонансном социальном эксперименте Нового канала – сериале «Первые ласточки» – говорили все. Блестящая игра актеров, животрепещущие темы, табуированные для украинского ТВ – об этом невозможно было молчать. Даже британское BBC писало о сериале.

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«Первые ласточки» впечатлили и престижные конкурсы маркетологов, например, Promax Awards Europe 2020. Ведь промо сериала было не просто банальной рекламой, зазывающей посмотреть «Ласточек». Все, начиная от логотипа и заканчивая роликом, несло социальную миссию, затрагивающую темы буллинга, суицида, непринятия обществом.

– Сам по себе логотип хорошо отражает настроение проекта, – говорит главный дизайнер Нового канала Александр Антонов. – Но одна из важных причин, почему этот кейс поняли ребята, не говорящие на украинском языке, в том, что мы смонтировали очень классный шоурил. Лого – это не просто подобранные два слова, а огромная работа по осмыслению продукта. В сериале был очень важный элемент – галочка, которую ставили на себе герои, когда выполняли задания Друга. Нам пришла мысль, что ее можно использовать вместо буквы «В» в слове ЛАСТІVКИ. Это был отсыл к визуальному образу ласточки и к галочке, которую мы хотели обыграть.

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Результатом работы большой команды стало долгожданное первое золото для Нового канала в категории Concept Logo Promax BDA Europe.

PromaxBDA Awards Europe – самый престижный конкурс маркетинга и рекламистов в сфере телевидения в Европе. Подобные награды получали HBO, BBC, Netflix, National Geographic и другие каналы с мировым именем. Теперь и Новый канал среди них!

Напомним, зимой на Новом стартует второй сезон сериала – «Первые ласточки. Zависимые».

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