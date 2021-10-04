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04 октября

Адская кухня 2021. Выпуск 5 от 04.10.2021

В первом испытании проекта Адская кухня 2021 выпуск 5 у участников будет очень ответственно задание – приготовить еду для пилотов. Повар 5-го разряда должен уметь разрабатывать меню под разные запросы. От питания пилота зависит даже безопасность пассажиров на борту!

Участники кулинарного проекта Адская кухня 2021 до этого не знали, что многие продукты в меню пилотов не разрешены. Еще бы – от бобовых может начаться дискомфорт в животе, а сильная аллергическая реакция может вовсе вывести пилота из строя. Именно поэтому для первого и второго пилотов обычно готовят разные меню.

Участники проекта не знают об особенностях питания на борту самолета. Смогут ли они догадаться о них при помощи логики? Или же повара по незнанию подвергнут пассажиров самолета опасности? Узнай прямо сейчас – смотри Адская кухня 2021 выпуск 5.

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