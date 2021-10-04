Адский ужин в проекте Адская кухня 2021 выпуск 5 – это самое тяжелое испытание для кулинаров! У женской команды уже которую неделю подряд не получается приготовить хорошую пиццу. На этот раз Алекс Якутов позовет официанта и скажет девушкам, что он справится с тестом лучше, чем они. Неужели женская команда ударит в грязь лицом?

Яна так разнервничается на адском ужине, что начнет забывать имена и чувствовать онемение в руке. Из-за чего она так сильно переживает? И какое преимущество она получит на этот раз от шефа? Узнай прямо сейчас – смотри Адская кухня 2021 выпуск 5.

Адская кухня 5 выпуск смотреть онлайн