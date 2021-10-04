У першому випробуванні проєкту Пекельна кухня 2021 випуск 5 у учасників буде дуже відповідальне завдання – приготувати їжу для пілотів. Кухар 5-го розряду повинен вміти розробляти меню під різні запити. Від харчування пілота залежить навіть безпека пасажирів на борту!

Учасники кулінарного проєкту Пекельна кухня 2021 до цього не знали, що багато продуктів в меню пілотів не дозволені. Ще б пак – від бобових може початися дискомфорт в животі, а сильна алергічна реакція може зовсім вивести пілота з ладу. Саме тому для першого і другого пілотів зазвичай готують різні меню.

Учасники проєкту не знають про особливості харчування на борту літака. Чи зможуть вони здогадатися про них за допомогою логіки? Або ж кухарі через незнання наразять пасажирів літака на небезпеку? Дізнайся просто зараз – дивись Пекельна кухня 2021 випуск 5.

Пекельна кухня 4 випуск дивитися онлайн

Пекельна кухня 5 випуск дивитися онлайн 2 частина