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04 октября

Молекулярная кухня и бои в грязи! Адская кухня 2021. Выпуск 5. Часть 2

Во втором конкурсе Адская кухня 2021 выпуск 5 Алекс Якутов проверит участников на знание молекулярной кухни. А далеко не все повара хорошо разбираются в этой сфере кулинарии, граничащей с наукой и творчеством.

Многие знаменитые повара зарисовывают свои блюда в технологических картах, и именно это предстоит делать участникам в 5 выпуске проекта Адская кухня 2021. Они будут пробовать блюда молекулярной кухни и рисовать рецепты для своих коллег, которые должны будут разгадать блюдо и приготовить его. Кто не сможет справиться с этой задачей? Узнай прямо сейчас – смотри Адская кухня 2021 выпуск 5.

Адская кухня 5 выпуск смотреть онлайн

Адская кухня 5 выпуск смотреть онлайн 3 часть

Молекулярная кухня и бои в грязи! Адская кухня 2021. Выпуск 5. Часть 2
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