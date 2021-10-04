Во втором конкурсе Адская кухня 2021 выпуск 5 Алекс Якутов проверит участников на знание молекулярной кухни. А далеко не все повара хорошо разбираются в этой сфере кулинарии, граничащей с наукой и творчеством.

Многие знаменитые повара зарисовывают свои блюда в технологических картах, и именно это предстоит делать участникам в 5 выпуске проекта Адская кухня 2021. Они будут пробовать блюда молекулярной кухни и рисовать рецепты для своих коллег, которые должны будут разгадать блюдо и приготовить его. Кто не сможет справиться с этой задачей? Узнай прямо сейчас – смотри Адская кухня 2021 выпуск 5.

Адская кухня 5 выпуск смотреть онлайн

Адская кухня 5 выпуск смотреть онлайн 3 часть