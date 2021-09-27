Новый каналПекельна кухня2021Адская кухня 2021. Выпуск 4 от 27.09.2021
27 сентября

Любовь и выпечка: кому чувства мешают готовить? Адская кухня 2021. Выпуск 4. Часть 1

Смотри онлайн проект Адская кухня 2021 выпуск 4 на Новом канале! Алекс Якутов подготовит для участников сюрприз – сладкий завтрак. Подкрепившись сладеньким, повара поймут, что адский шеф не просто по доброте душевной решил угостить их изысканными десертами. Теперь им нужно приготовить то же самое!

Каждому участнику выдадут колпак кондитера, на котором написан рецепт десерта. Однако по правилам конкурса снять головной убор и посмотреть на подсказку нельзя. Чтобы узнать точный рецепт десерта, нужно отбросить гордость и попросить помощи у другого участника. Кто решит положиться исключительно на свои знания? Узнай прямо сейчас – смотри Адская кухня 2021 выпуск 4!

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Любовь и выпечка: кому чувства мешают готовить? Адская кухня 2021. Выпуск 4. Часть 1
Лизнуть чужую ногу ради победы? Адская кухня 2021. Выпуск 4. Часть 2
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