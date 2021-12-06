Встречай старых знакомых в проекте Адская кухня 2021 выпуск 14! Несколько участников, выбывших в предыдущих выпусках, вернутся на один конкурс, чтобы помочь своим товарищам. Или, наоборот, навредить и не дать дойти до финала? Узнай прямо сейчас!

В первом конкурсе Алекс Якутов даст задание разбиться по парам и выбрать набор продуктов для своего соперника. Участники с радостью наберут несочетаемые продукты, а потом узнают, что им самим придется из них готовить! В этом испытании повара покажут, умеют ли они управлять подчиненными, как настоящие шефы. Их руками на один конкурс станут выбывшие участники. Смогут ли они сработаться? Смотрите в программе Адская кухня 2021 выпуск 14.

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