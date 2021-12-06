Зустрічай старих знайомих у проєкті Пекельна кухня 2021 випуск 14! Декілька учасників, які вибули в попередніх випусках, повернуться на один конкурс, щоб допомогти своїм товаришам. Чи навпаки, нашкодити і не дати дійти до фіналу? Дізнайся просто зараз!

У першому конкурсі Алекс Якутов дасть завдання розбитися по парах та вибрати набір продуктів для свого суперника. Учасники з радістю наберуть непоєднувані продукти, а потім дізнаються, що їм самим доведеться з них готувати! У цьому випробуванні кухарі покажуть, чи вміють вони керувати підлеглими, як справжні шефи. Їхніми руками на один конкурс стануть учасники, що вибули. Чи зможуть вони спрацюватись? Дивіться у програмі Пекельна кухня 2021 випуск 14.

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