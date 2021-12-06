Во втором испытании кулинарного шоу Адская кухня 2021 выпуск 14 участников разбудят люди в черных мантиях с капюшонами. Каждого из них торжественно посвятят в тайное общество.

Мечта каждого шеф-повара – это, конечно же, мишленовские звезды. Во втором конкурсе у участников будет два часа, чтобы придумать и приготовить блюдо, достойное мишленовского ресторана. Им поможет особый гость, который работал со многими ресторанами за рубежом. Правда, для общения с ним придется преодолеть языковой барьер, а у Яны возникнут с этим трудности.

Кто из участников сможет приготовить блюдо, достойное наивысшей оценки ресторанного мира? Смотри в программе Адская кухня 2021 выпуск 14.

Адская кухня 14 выпуск смотреть онлайн

Адская кухня 14 выпуск смотреть онлайн 3 часть