В первом конкурсе проекта Адская кухня 2021 выпуск 13 участники почувствуют себя владельцами заведения. Им нужно будет придумать обеденное меню для азербайджанского ресторана. Каждый повар придумает свой вариант бизнес-ланча, лично закупит для него продукты и будет предлагать именно свой вариант обеда посетителям. В ходе этого испытания участников ждут неожиданные трудности. Например, поставщики бывают не очень добросовестными. Они могут обсчитать или даже продать просроченный товар! Кто станет жертвой обмана и останется без нужных продуктов? И смогут ли повара не только угодить гостям с обедом, но и принести прибыль ресторану? Узнай в проекте Адская кухня 2021 выпуск 13 от 29.11.2021!

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