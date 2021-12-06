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06 декабря

Состязание с адским шефом. Адская кухня 2021. Выпуск 14. Часть 3

Смотри онлайн последний ужин перед финалом в проекте Адская кухня 2021 выпуск 14! Это самый ответственный момент полуфинала, ведь именно он решит, кто будет сражаться за главный приз сезона.

В третьем конкурсе участникам придется померяться силами с самим Алексом Якутовым и его су-шефами. Команда адского шефа будет отдавать блюда параллельно с участниками. Удастся ли полуфиналистам оказаться сильнее, чем их учителя? И кто покинет кулинарный проект за шаг до финала? Узнай прямо сейчас – смотри онлайн в программе Адская кухня 2021 выпуск 14.

Адская кухня 14 выпуск смотреть онлайн

Состязание с адским шефом. Адская кухня 2021. Выпуск 14. Часть 3
Возвращение выбывших участников. Адская кухня 2021. Выпуск 14. Часть 1
Погоня за мишленовскими звездами. Адская кухня 2021. Выпуск 14. Часть 2
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