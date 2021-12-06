Смотри онлайн последний ужин перед финалом в проекте Адская кухня 2021 выпуск 14! Это самый ответственный момент полуфинала, ведь именно он решит, кто будет сражаться за главный приз сезона.

В третьем конкурсе участникам придется померяться силами с самим Алексом Якутовым и его су-шефами. Команда адского шефа будет отдавать блюда параллельно с участниками. Удастся ли полуфиналистам оказаться сильнее, чем их учителя? И кто покинет кулинарный проект за шаг до финала? Узнай прямо сейчас – смотри онлайн в программе Адская кухня 2021 выпуск 14.

Адская кухня 14 выпуск смотреть онлайн