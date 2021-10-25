Участники проекта Адская кухня 2021 выпуск 8 во втором испытании поедут на рыбалку! Кто поймает больше рыбы – парни или девушки? Узнай прямо сейчас!

Повара должны уметь готовить не только банальных лосося и сибаса. Однако во втором конкурсе окажется, что далеко не все разбираются в обычной речной рыбе, и не все знают, как ее правильно готовить. Для начала участники должны будут разобраться со своеобразным рыбным конструктором – определить, какая голова соответствует какой туше и определить название рыбы.

Каждая команда приготовит пять блюд ресторанного уровня и рыбную колбасу по 400-летнему рецепту. Кто подаст шефу пересоленную уху с песком? Смотри в кулинарном шоу Адская кухня 2021 выпуск 8 от 25.10.2021.

Адская кухня 8 выпуск смотреть онлайн

Адская кухня 8 выпуск смотреть онлайн 3 часть