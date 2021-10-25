Учасники проекту Пекельна кухня 2021 випуск 8 у другому випробуванні поїдуть на риболовлю! Хто зловить більше риби – хлопці або дівчата? Дізнайся просто зараз!

Кухарі повинні вміти готувати не тільки банальних лосося і сибаса. Однак у другому конкурсі виявиться, що зовсім не всі розбираються у звичайній річковій рибі, і не всі знають, як її правильно готувати. Для початку учасники повинні будуть розібратися зі своєрідним рибним конструктором – визначити, яка голова відповідає якій туші та визначити назву риби.

Кожна команда приготує п'ять страв ресторанного рівня і рибну ковбасу за 400-річним рецептом. Хто подасть шефу пересолену юшку з піском? Дивись у кулінарному шоу Пекельна кухня 2021 випуск 8 від 25.10.2021.

Пекельна кухня 8 випуск дивитися онлайн

Пекельна кухня 8 випуск дивитися онлайн 3 частина