В первом конкурсе участники Адская кухня 2021 выпуск 8 побывают на овечьей ферме. Прежде чем приступить к готовке, им придется поработать руками – постричь овец и подоить коз. Тема сегодняшнего испытания: современная украинская кухня. Чем же она отличается от традиционной? Узнай прямо сейчас!

Участники получат возможность заработать больше баллов в свой личный рейтинг, ведь первый конкурс – индивидуальный. Кто в тренде, а кто совершенно не разбирается в современной украинской кухне? Кто приготовит настолько отвратительные вареники, что шеф даже не сможет их есть? Смотри в шоу Адская кухня 2021 выпуск 8 на Новом канале.

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