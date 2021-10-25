Новый каналПекельна кухня2021Адская кухня 2021. Выпуск 8 от 25.10.2021
25 октября

Хочешь готовить? Сначала подои козу! Адская кухня 2021. Выпуск 8. Часть 1

В первом конкурсе участники Адская кухня 2021 выпуск 8 побывают на овечьей ферме. Прежде чем приступить к готовке, им придется поработать руками – постричь овец и подоить коз. Тема сегодняшнего испытания: современная украинская кухня. Чем же она отличается от традиционной? Узнай прямо сейчас!

Участники получат возможность заработать больше баллов в свой личный рейтинг, ведь первый конкурс – индивидуальный. Кто в тренде, а кто совершенно не разбирается в современной украинской кухне? Кто приготовит настолько отвратительные вареники, что шеф даже не сможет их есть? Смотри в шоу Адская кухня 2021 выпуск 8 на Новом канале. 

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Хочешь готовить? Сначала подои козу! Адская кухня 2021. Выпуск 8. Часть 1
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