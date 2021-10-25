В проекте Адская кухня 2021 выпуск 8 Алекс Якутов приведет на адский ужин особого гостя – свою собаку Анфису! Pets-friendly рестораны – это еще один современный тренд. Хозяева часто не хотят расставаться со своими любимцами, когда хотят поужинать в заведении, поэтому в современном мире заведениям общественного питания пришлось приспосабливаться.

У собаки Алекса Якутова день рождения, так что кулинарам нужно будет придумать для нее праздничное меню. Кто настолько увлечется придумыванием угощения для Анфисы, что забудет о гостях? И смогут ли повара приготовить десерт по рецепту от жены Алекса Якутова? Смотри в проекте Адская кухня 2021 выпуск 8 на Новом канале.

Адская кухня 8 выпуск смотреть онлайн