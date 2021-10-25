У першому конкурсі учасники Пекельна кухня 2021 випуск 8 побувають на овечій фермі. Перш ніж приступити до готування, їм доведеться попрацювати руками – постригти овець і подоїти кіз. Тема сьогоднішнього випробування: сучасна українська кухня. Чим же вона відрізняється від традиційної? Дізнайся просто зараз!

Учасники отримають можливість заробити більше балів у свій особистий рейтинг, адже перший конкурс – індивідуальний. Хто в тренді, а хто зовсім не розбирається в сучасній українській кухні? Хто приготує настільки огидні вареники, що шеф навіть не зможе їх їсти? Дивись у шоу Пекельна кухня 2021 випуск 8 на Новому каналі.

Пекельна кухня 7 випуск дивитися онлайн

Пекельна кухня 8 випуск дивитися онлайн 2 частина