Настало время самого ответственного момента в шоу Адская кухня 2021 выпуск 4! На ужине повара должны выложиться на полную, ведь Алекс Якутов не терпит осечек в своем ресторане. Если гости будут возвращать блюда, это однозначный провал для команды. Кто заставит адского шефа оправдываться перед гостями за плохое обслуживание? Узнай прямо сейчас!

Победители прошлого конкурса на ужине получат возможность придумать усложнение на первые десять минут ужина для менее удачливой команды. Участникам команды, которая проиграла в предыдущем испытании, придется работать друг с другом очень тесно, ведь их свяжут между собой по двое! Помешает ли им это обслужить клиентов? Смотри в программе Адская кухня 2021 выпуск 4.

Адская кухня 4 выпуск смотреть онлайн