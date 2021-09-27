Смотри онлайн проект Адская кухня 2021 выпуск 4 на Новом канале! Алекс Якутов подготовит для участников сюрприз – сладкий завтрак. Подкрепившись сладеньким, повара поймут, что адский шеф не просто по доброте душевной решил угостить их изысканными десертами. Теперь им нужно приготовить то же самое!

Каждому участнику выдадут колпак кондитера, на котором написан рецепт десерта. Однако по правилам конкурса снять головной убор и посмотреть на подсказку нельзя. Чтобы узнать точный рецепт десерта, нужно отбросить гордость и попросить помощи у другого участника. Кто решит положиться исключительно на свои знания? Узнай прямо сейчас – смотри Адская кухня 2021 выпуск 4!

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