В проекте Адская кухня 2021 выпуск 4 никогда не знаешь, чего ждать дальше! Участников разбудят люди в балаклавах, а на кухне их ждет леденящее душу зрелище – человеческие тела на полу. Присмотревшись, участники поймут, что на телах есть что-то знакомое – разные соусы. Повара должны разбираться в соусах, ведь зачастую они бывают ключом к идеальному вкусу блюда.

Во втором конкурсе участники команд выберут по одному представителю, который будет пробовать соусы и давать инструкции своим коллегам при помощи жестов, как в популярной игре «Крокодил». Кто победит в этом испытании? Смотри в программе Адская кухня 2021 выпуск 4.

Адская кухня 4 выпуск смотреть онлайн

Адская кухня 4 выпуск смотреть онлайн 3 часть