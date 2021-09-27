Новый каналПекельна кухня2021Адская кухня 2021. Выпуск 4 от 27.09.2021
27 сентября

Лизнуть чужую ногу ради победы? Адская кухня 2021. Выпуск 4. Часть 2

В проекте Адская кухня 2021 выпуск 4 никогда не знаешь, чего ждать дальше! Участников разбудят люди в балаклавах, а на кухне их ждет леденящее душу зрелище – человеческие тела на полу. Присмотревшись, участники поймут, что на телах есть что-то знакомое – разные соусы. Повара должны разбираться в соусах, ведь зачастую они бывают ключом к идеальному вкусу блюда.

Во втором конкурсе участники команд выберут по одному представителю, который будет пробовать соусы и давать инструкции своим коллегам при помощи жестов, как в популярной игре «Крокодил». Кто победит в этом испытании? Смотри в программе Адская кухня 2021 выпуск 4.

Адская кухня 4 выпуск смотреть онлайн

Адская кухня 4 выпуск смотреть онлайн 3 часть

Лизнуть чужую ногу ради победы? Адская кухня 2021. Выпуск 4. Часть 2
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