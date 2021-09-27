Настав час найвідповідальнішого моменту в шоу Пекельна кухня 2021 випуск 4! На вечері кухарі повинні викластися на повну, адже Алекс Якутов не терпить осічок у своєму ресторані. Якщо гості будуть повертати страви, це однозначний провал для команди. Хто змусить пекельного шефа виправдовуватися перед гостями за погане обслуговування? Дізнайся просто зараз!

Переможці минулого конкурсу на вечері отримають можливість придумати ускладнення на перші десять хвилин вечері для менш щасливої ​​команди. Учасникам команди, яка програла в попередньому випробуванні, доведеться працювати одне з одним дуже тісно, ​​адже їх зв'яжуть між собою по двоє! Чи завадить їм це обслужити клієнтів? Дивіться у програмі Пекельна кухня 2021 випуск 4.

Пекельна кухня 4 випуск дивитися онлайн