Что случилось в мире шоу-бизнеса за неделю с 28 июня по 4 июля 2021

Самые яркие новости шоу-бизнеса за неделю с 28 июня по 4 июля собраны в материале Нового канала! Почему Джордж Мартин решил поменять финал «Игры престолов» в книге, а Меган Фокс 20 лет скрывала свою ориентацию? От кого беременна Карди Би и кого родила звезда фильма «Чудо-женщина» Галь Гадот? Для чего Тина Кароль полностью обнажилась на глазах миллионов поклонников и какую престижную награду получила Маша Ефросинина? Об этом и многом другом читай далее!

Карди Би беременна вторым ребенком

О том, что американская певица Карди Би (Cardi B) ждет второго ребенка, стало известно в начале недели. Округлившийся животик артистка засветила во время выступления на BET Awards 2021 в дуэте с Migos. К слову, скрывать свое интересное положение Карди Би не собиралась – она осознанно выбрала для выхода на сцену облегающий комбинезон, усыпанный кристаллами и украшенный специальным отверстием для живота.

От кого беременна Карди Би? Эта информация тоже известна! Подробнее об избраннике певицы и отце ее будущего ребенка читай на страницах Нового канала.

Джордж Мартин напишет новый финал «Игры престолов» в книге

Хорошие новости для тех, кто не остался в восторге от финала сериала «Игра престолов»! Джордж Р.Р.Мартин, автор серии книг, по мотивам которых был снят нашумевший проект, сообщил, что завершающая часть «Ветра зимы» будет закончена не так, как сериал HBO. Напомним, что финал «Игры престолов» в пятом сезоне оказался запоминающимся и довольно кровавым: казнь Станниса, смерть Джона Сноу у подножья Стены и многое другое.

Почему Джордж Мартин решил написать другой финал «Игры престолов» и что конкретно ему не понравилось в сериальной версии истории, он рассказал в эксклюзивном интервью. Переходи по ссылке и читай подробности!

Меган Фокс совершила каминг-аут

Неожиданное заявление на днях сделала Меган Фокс, популярная американская актриса. Бывшая жена Брэдли Купера опубликовала в Instagram откровенный пост-исповедь и рассказала о настоящей сексуальной ориентации. Так, стало известно, что Меган Фокс считает себя бисексуалкой на протяжении последних 20 лет. А пост она разместила, чтобы поддержать ЛГБТ-сообщество и присоединиться к прайду, который проводится в социальных сетях.

Почему Меган Фокс скрывала ориентацию два десятилетия и как на признание актрисы отреагировали пользователи Сети, читай в материале Нового канала. Раскрылись неожиданные факты!

Маша Ефросинина попала в ТОП-100 самых влиятельных людей Украины

Недавно в Сети опубликовали рейтинг самых влиятельных людей Украины, который ежегодно составляет журнал «Новое время» при участии нескольких десятков экспертов из разных профессиональных сфер. В 2021 году украинская телеведущая Маша Ефросинина впервые попала в «ТОП-100», ее отметили за активную общественную и благотворительную деятельность.

О том, что Маша Ефросинина вошла в рейтинг самых влиятельных людей Украины, ей сообщил ее муж Тимур Хромаев. Телеведущая была рада этой новости, но призналась, что самой важной и ценной наградой она считает не публичное признание, а спасенные ею жизни. Подробнее о том, как муж Маши Ефросининой повлиял на ее «победу», читай в материале Нового канала. Артистка рассказала очень интересную историю!

Звезда фильма «Чудо-женщина» Галь Гадот стала мамой в третий раз

О пополнении в семье 36-актриса Галь Гадот, которая исполнила главную роль в нашумевшем фильме «Чудо-женщина», сообщила на официальной странице в Instagram. Звездная мамочка родила третьего ребенка – дочь Даниэллу. Кто стал отцом малышки, известно – это муж Галь Гадот, бизнесмен Ярон Версано.

К слову, в Сети уже появилось первое фото новорожденной дочери Галь Гадот. Актриса сама опубликовала трогательный снимок с малышкой, мужем и старшими дочками – 9-летней Алмой и 3-летней Майей.

Скарлетт Йоханссон навсегда попрощалась с ролью Черной вдовы

Голливудская актриса Скарлетт Йоханссон шокировала поклонников киновселенной Marvel. 28 июня звезда сделала официальное заявление о решении навсегда отказаться от работы с персонажем Черная вдова. Последний фильм со Скарлетт Йоханссон как героини Marvel Наташи Романовой выйдет на экраны уже в 2021 году, он станет для нее восьмым по счету в этой роли.

О том, почему Скарлетт Йоханссон отказалась играть Черную вдову, она рассказала в эфире шоу Good Morning America. Несмотря на то, что решение актриса приняла осознанно, она все равно им опечалена.

Тина Кароль снялась абсолютно голой в новом видео

На такой смелый шаг украинская поп-дива Тина Кароль решилась во второй раз за всю карьеру. На днях певица шокировала поклонников, опубликовав откровенное видео в Instagram. В ролике Тина Кароль предстала полностью обнаженной и показала свои формы во всей красе.

Таким пикантным образом звезда привлекла внимание к премьере ее нового клипа на песню «Красиво». Напомним, впервые подобный пиар-ход Тина Кароль использовала для промо видеоработы «Ноченька».

В Сети появились трогательные фото MONATIKа с женой из ЗАГСа

Невероятно милый пост появился на днях в социальных сетях Ирины Демичевой, жены украинского мультиартиста MONATIK. Девушка опубликовала в Instagram несколько трогательных фото, сделанных шесть лет назад – во время бракосочетания. Поклонники с теплотой отреагировали на публикацию жены MONATIKа, поздравлениями пару засыпали и их звездные друзья: Владимир Дантес, Валерий Бебко, Катя Сильченко, Слава Демин, Снежана Бабкина, Эдгар Каминский.

Отметим, что и сам MONATIK не обошел вниманием трогательный Instagram-пост супруги. Артист оставил невероятно теплые, романтичные слова в адрес любимой в комментариях. Подробнее об этом читай на страницах Нового канала.

Вышел официальный трейлер фильма-мюзикла «Золушка»

Новая экранизация «Золушки» выйдет на экраны 3 сентября 2021 года. Фильм-мюзикл, который уже наделал немало шума из-за неожиданного актерского состава, расскажет классическую историю осиротевшей девушки и ее злой мачехи в современной интерпретации. Главную роль Золушки исполнит кубино-американская певица Камила Кабельо, которая также работала над музыкальной частью. Роль принца досталась британцу Николасу Голицыну («Красивый дьявол»), а гендерно-нейтральную фею-крестную сыграл Билли Портер («Поза»).

Официальный трейлер фильма «Золушка» уже доступен к просмотру!

Макс Барских выпустил оригинальную версию суперхита «Лей, не жалей»

Украинский поп-исполнитель Макс Барских по просьбе поклонников презентовал трек «Ночь-проводник», демоверсию суперхита «Лей, не жалей». Сингл выполнен в минорном настроении, вместе с ним артист выпустил трогательное и в то же время очень стильное mood video. Новая песня Макса Барских «Ночь-проводник» уже доступен на всех цифровых площадках. Слушать обязательно!

В честь принцессы Дианы открыли памятник на территории Кенсингтонского дворца

1 июля леди Ди (Диане, принцессе Уэльской, урожденной как Диана Фрэнсис Спенсер) исполнилось бы 60 лет. В честь этого события сыновья принцессы, принцы Уильям и Гарри, открыли памятник в память о своей маме. Все происходило в торжественной обстановке и в любимом саду принцессы Дианы – в «Затонувшем саду» Кенсингтонского дворца, ведь именно здесь она жила с детьми после развода с наследником британского престола принцем Чарльзом.

Как выглядит памятник принцессе Диане, смотри на фото с его торжественного открытия. На мероприятии присутствовали сыновья леди Ди – принц Уильям и Гарри.

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