Тіна Кароль - Красиво: дивитися онлайн прем'єру кліпу

На YouTube Тіни Кароль відбулася прем’єра кліпу на пісню «Красиво»

Днями співачка на своїй сторінці в Instagram поділилася досить відвертим відео, на якому вона танцює повністю оголеною з великим білим пітоном. Цей ролик швидко став вірусним, і 24 години вся мережа обговорювала Тіну Кароль, яка кілька років тому була категорично проти оголених зйомок.

Виявилося, що відео – це своєрідний тизер до нового кліпу на пісню «Красиво», який вийшов сьогодні на YouTube-каналі виконавиці.

Дія кліпу відбувається в ліфті, в який співачка заходить в точний образ, але як тільки закриваються двері, починає танцювати, зриваючи з себе костюм, і перевтілюється в справжню диско-діву.

Вражаюче відео та віртуозний перформанс зняв Indy Hait.

– Рух ліфта символізує підйом наших почуттів, коли ми сліпо закохуємося. Пісня «Красиво» – це ода сміливої дівчини, яка любить тільки тому, що такий її вибір, – каже Тіна Кароль.

Хореографом-постановником кліпу виступила Марина Кущева, яка раніше працювала над кліпами «Скандал», «Хороший хлопець» і лайв шоу «Красиво». У кліпі «Красиво» Тіна Кароль танцює на туфлях-роликах.

Відзначимо, що пісня «Красиво» є заголовним треком нового однойменного альбому Тіни Кароль. Альбом підкорив стрімінгові чарти України, Азербайджану, Білорусі та Грузії, а також Казахстану, звідки співачка нещодавно повернулася з промо-туру на його підтримку.

Нагадаємо, Тіна Кароль стала хедлайнером фестивалю Atlas Weekend, де 5 і 6 липня презентує альбом «Красиво» у своєму cyber show. Вхід в ці дні на фестиваль безкоштовний, потрібна лише реєстрація на сайті Atlas.

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