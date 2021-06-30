Тіна Кароль постала абсолютно голою на новому відео

Зірка зважилася відверто показати свої форми

Українська співачка Тіна Кароль шокувала фанатів новим відео в Instagram, на якому оголила перед шанувальниками не лише душу, а й тіло. Ти прочитав правильно! Нещодавно артистка опублікувала відео в соцмережі, на якому постала без одягу.

На пікантному та провокаційному ролику Тіна Кароль позує повністю оголена. Вона сидить на підлозі, а єдиним, що прикриває її тіло, є велетенська жовта змія.

Таким чином співачка вирішила привернути увагу до свого кліпу на пісню «Красиво», який вийде вже 1 липня. Це буде друге відео Тіни Кароль, на якому вона з’явилася оголеною за всю кар’єру. Вперше на такий крок селебріті зважилася у кліпі «Ноченька». Чекаємо на новий кліп і насолоджуємся тизером!

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